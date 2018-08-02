Орхана Джемаля убили наемники «Вагнера», в этом сомнений нет — Константин Боровой

Украина

31 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были расстреляны трое российских журналистов: Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые, как утверждают их друзья и коллеги, снимали фильм о деятельности в этом государстве наемников частной военной компании «Вагнер». Гибель журналистов «ФАКТАМ» прокомментировал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

— Описывая это убийство, мировые СМИ сразу же выдвинули версию, что «Вагнер» зачистил тех, кто проявляет к нему интерес, российские — что было обычное ограбление. По вашему мнению, что это было на самом деле?

- Расследованием деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» (ее возглавляет Дмитрий Уткин. — Авт.) уже пытались заняться журналисты. В 1994 году в результате теракта погиб Дмитрий Холодов (корреспондент «Московского комсомольца» был известен острыми публикациями о коррупции в российской армии. — Авт.). Кроме историй о беспределе в армии он изучал работу двух групп, они теперь обе входят в ЧВК. 13 апреля этого года в Екатеринбурге якобы выбросился из окна Максим Бородин, одним из первых рассказавший о потерях «вагнеровцев» в Сирии. Перед «самоубийством» он успел сообщить, что на его балкон кто-то пытается десантироваться.

Это все дело рук военной разведки ЧВК — мощной, влиятельной и достаточно самостоятельной структуры. «Вагнер», в отличие от ФСБ и КГБ, даже не сообщает о своем существовании. У них нет пресс-службы. Они никогда никак не реагируют на внешние события. Эта организация секретная и очень эффективная. ФСБ ее использует в своих активных операциях.

— Что это такое?

- Когда надо кого-то убить. Говорят, ЧВК создал Евгений Пригожин (российский бизнесмен, ресторатор из Санкт-Петербурга, которого называют «поваром Путина». — Авт.) и он же финансирует ее. На самом деле Пригожин является прокладкой между ГРУ и Кремлем. В такой ситуации Кремль как бы не видит это незаконное вооруженное формирование, которое действует в Сирии и в других частях света.

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Что следует делать «Вагнеру», если кто-то начинает расследовать их деятельность? Способ у них всегда один и тот же — уничтожать тех, кто проявляет к ним интерес.

В случае с тремя журналистами в ЦАР вообще никаких сомнений в том, что их убили наемники. Это видно даже по реакции средств массовой пропаганды (в России сейчас не СМИ, а СМП — средства массовой пропаганды). Вот они пишут, что какие-то люди в тюрбанах расстреляли журналистов, чтобы поживиться дорогой аппаратурой. Попытка свести убийство просто к бытовому конфликту — это, конечно, бред.

Уже есть данные, что журналистов вели еще из Москвы, пытались выяснить, когда и где могут находиться.

— Что вообще наемники «Вагнера» делают в ЦАР?

- После встречи Путина с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой (встреча прошла 23 мая.- Авт.) было принято решение о сотрудничестве.

В этом государстве идет тяжелый переходной процесс. Насколько я знаю, по соглашению между двумя лидерами, «вагнеровцы» занимаются охраной и подготовкой местных вооруженных сил. Наемников из РФ в ЦАР несколько сотен человек, причем большинство воевали в Сирии.

Они занимаются активными операциями по отношению к противникам президента ЦАР, который продемонстрировал лояльность Путину и России. Было бы странно, если бы Кремль не помогал ему.

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