Мир

Гражданская война не помеха: росСМИ опубликовали данные о причастности РФ к добыче алмазов в Африке

Окружение президента России Владимира Путина наладило незаконную добычу алмазов в раздираемой гражданской войной Центральноафриканской республике (ЦАР). Это следует из материала, опубликованного российским изданием «The Insider».

В конце 2017 года Россия отослала в ЦАР своих «военных советников» и боевиков ЧВК Вагнера, которые должны были помочь правительству этой страны урегулировать вооруженный конфликт между исламскими и христианскими группировками.

На деле же россияне вместо помощи в разрешении конфликта наладили незаконный бизнес по добыче алмазов с обеими враждующими сторонами, используя дипломатическое прикрытие.

Эта деятельность не осталась незамеченной иностранными наблюдателями. Еще в апреле французская газета Le Monde сообщала об усилении российского присутствия в ЦАР, и тогда дипломат на условиях анонимности сообщил газете, что в ЦАР россияне «беззастенчиво подкупают всех, кто открывает перед ними нужные двери».

Журналисты установили, что разведку месторождений алмазов и налаживание диалога с местными группировками «российские советники» совершают на легкомоторном самолете Cessna 182, который был арендован у Невского аэроклуба. По данным СМИ, россияне совершают полеты не менее трех раз в неделю между алмазными шахтами и городом под охраной повстанцев из мусульманской вооруженной группировки «Селека», с которой они нашли взаимопонимание.

Россия на официальном уровне отрицает, что ведет добычу алмазов в этой африканской стране. Правда, представитель МИД России Артем Кожин в марте неожиданно признал, что «в рамках достигнутых договоренностей Российской Федерацией проводятся мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР».

Отметим, что ЧВК Вагнера — частная военная компания, возглавляемая Дмитрием Уткиным (позывной Вагнер), которая действовала в Украине и Сирии. Эту компанию СМИ связывают с совладельцем группы компаний «Конкорд» Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». Дмитрий Уткин стал гендиректором управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

«Вагнеровцы» занимаются в основном обучением правительственных солдат. Однако, как показывает практика, наемники из ЧВК Вагнера обычно этим не ограничиваются. На Донбассе они участвовали в разделе сфер влияния криминальных группировок. В Сирии захватывали нефтяные скважины.

Как писали «ФАКТЫ», российские журналисты, которые отправились в ЦАР для того, чтобы расследовать деятельность россиян в этой стране, погибли. Известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были жестоко убиты, как подозревают, именно группировкой «Селека», с которой ЧВК Вагнера наладили сотрудничество.