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- 19:37 Хотите похудеть — ешьте сахар и орехи! Но далеко не все подряд и в меру
Хотите похудеть — ешьте сахар и орехи! Но далеко не все подряд и в меру
Ученые недавно заявили, что сахар нормализует обмен веществ и защищает от ожирения. Речь идет о моносахариде манноза — изомере глюкозы.
Грызунам вместе с высококалорийной пищей с первых дней жизни давали маннозу. Животные в дальнейшем не набирали вес и чувствовали себя хорошо.
Прежде считалось, что манноза не влияет на углеводный обмен. Кстати, до этого ученые обнаружили, что манноза помогает бороться с циститом. В свободном виде она содержится в цитрусовых, а также в некоторых орехах — фисташках и кешью.
Полезно знать, что к моносахаридам относятся фруктоза (плодовый сахар), декстроза или глюкоза (виноградный сахар) и галактоза. К дисахаридам — мальтоза (солодовый сахар), лактоза (молочный сахар) и сахароза (тростниковый и свекловичный сахар). Кишечник человека усваивает только моносахариды.
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Сахар необходим человеку для нормальной работы мозга, поджелудочной железы и других органов. Но белым свекольным сахаром злоупотреблять нельзя. Лучше употреблять свежие фрукты, орехи, злаковые, в которых содержится плодовый сахар — фруктоза.
Коричневый тростниковый сахар полезнее белого. Благодаря грубой переработке в нем сохраняются микроэлементы: железо, калий, кальций, хром и медь. К тому же он медленнее усваивается организмом. Но коричневый сахар тоже очень калорийный, и при злоупотреблении им человеку могут грозить ожирение, атеросклероз.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали советы врача-эндокринолога, как правильно худеть.
Подготовила Мария ЗАВАДА
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