Свадьба принцессы Евгении: онлайн-трансляция торжества (видео)

Мир

12 октября в Виндзоре проходит свадьба внучки королевы Елизаветы принцессы Евгении с простолюдином Джеком Бруксбэнком. Торжество транслируется прямом эфире на британском телевидении, а также в Интернете. О подробностях свадьбы читайте здесь, а также здесь.

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