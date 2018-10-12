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Свадьба принцессы Евгении: онлайн-трансляция торжества (видео)
12 октября в Виндзоре проходит свадьба внучки королевы Елизаветы принцессы Евгении с простолюдином Джеком Бруксбэнком. Торжество транслируется прямом эфире на британском телевидении, а также в Интернете. О подробностях свадьбы читайте здесь, а также здесь.
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