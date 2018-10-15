Общество

Решение Синода в Минске: что изменится для прихожан

Теперь православные верующие Московского патриархата не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

По его словам, это следует из решения Синода РПЦ в Минске о признании невозможности евхаристического общения со Вселенским патриархатом. В православии этот термин обычно употребляется для обозначения принципа единства между автокефальными православными церквями в единой Вселенской православной церкви.

«В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — заявил он, сообщает life.ru.

По словам Илариона, решение Синода Русской православной церкви о прекращении совместных богослужений и невозможности прихожанам причащаться в храмах Константинопольского патриархата распространяется на всю каноническую территорию РПЦ.

«А это значит, что ограничения отныне действуют в России, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии и Литве, в Таджикистане и Туркмении, в Узбекистане, Эстонии, а также распространяются на прихожан РПЦ, проживающих в других странах», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», 11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха. В окружении московского патриарха Кирилла началась истерика из-за утраты значительной части своей канонической территории. Там даже предложили предать Вселенского патриарха Варфоломея анафеме и низложить его, а также членов его Синода.

15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом и разорвал отношения с Константинополем.

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