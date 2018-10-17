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В оккупированной Макеевке будут испытывать промышленную взрывчатку
Испытания продолжатся несколько дней.
Сепаратистские СМИ сообщили, что на территории МакНИИ (Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности) будут проведены испытания промышленного взрывчатого вещества «для допуска к применению на угольных шахтах».
Эксперименты намечено провести с 17 по 19 октября и с 22 по 26 октября с 9:00 до 15:00. Что конкретно будут испытывать, пока не ясно. Не исключено, что «веществом» может оказаться что-то, не имеющее отношение к данной сфере.
Как известно, в шахтах на оккупированных территориях постоянно происходят разного рода аварии и ЧП, поскольку техника безопасности там соблюдается крайне плохо.
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Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, после начала военных действий их осталось 150, из них 70% - в «ДНР и ЛНР». Однако 22 угольных предприятия закрыты (в «республиках» это называется реструктуризацией и консервацией) или затоплены. В их числе шахты «Полтавская» и «Енакиевская», шахта № 21, шахта «Северная». В апреле 2018 года полностью остановлена откачка воды на шахте «Юнком» (под Енакиево).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что экологическая ситуация на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях катастрофическая. К 2020 году более трети сельскохозяйственных земель «серой зоны» Донбасса станут непригодны.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!