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После теракта в Керчи в Госдуме заговорили об очередном закручивании гаек: чего ждать
После трагедии в Керченском политехническом колледже, которая произошла 17 октября и унесла, по последним данным, жизни 20 человек, в Госдуме РФ обсуждается вопрос ужесточения правил выдачи, хранения и ношения оружия. Об этом заявил замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — сказал Выборный на телеканале «Россия 24».
Парламентарии также намерены принять решение о блокировке сайтов, которые могут склонить детей к преступлениям.
Напомним, около полудня 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены. Все 20 человек, которые погибли при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, были студентами и сотрудниками этого учебного заведения.
Главной версией ЧП в Керчи пока является «Колумбайн» — аналог массовой бойни в школе американского штата Колорадо в апреле 1999 года.
Известно, что Росляков, которого считают виновником трагедии, получил ружье на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Он действоал один без сообщников.
О том, что Россия может найти «виновных» за своей западной границей и свернуть все на украинских диверсантов, как это было неоднократно, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след».
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