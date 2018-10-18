Украина

Во время массовой бойни в Керчи погибли мать и дочь: опубликованы фото

Появились первые фотографии жертв массового расстрела в Керченском политехническом колледже 17 октября. Известно, что погибли 20 человек — пятеро взрослых и 15 подростков.

Снимки двух преподавателей, Анастасии и Светланы Баклановой, обнародовал на Telegram-канал Mash.

Погибшие Светлана и Анастасия Баклановы — мать и дочь.

«Это Настя и Светлана Баклановы — дочь с мамой. Обе — преподавательницы в керченском политехе. Обе погибли вчера во время стрельбы. Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику. Ее дочь учила детей обществознанию», — сообщили в соцсети.

Позже стало известно, что отец семьи работал в этом же колледже. Во время бойни он находился в подсобке, что и спасло ему жизнь.

Появилась информация и о трех подростках — Алине, Ане и Ксюше. Вчера девочки пропали после стрельбы в колледже: не пришли домой, не отвечали на звонки. Семьи подняли тревогу и начали публиковать объявления о поисках в соцсетях. Среди пострадавших девочек не нашли. К утру их фамилии внесли в списки погибших.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовой бойне, которая произошла 17 октября в политехническом колледже Керчи. Учащийся 4 курса Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов.

Из-за стрельбы погибли 20 человек, еще около пятидесяти были ранены.

Главной версией ЧП в Керчи пока является «Колумбайн» — аналог массовой бойни в школе американского штата Колорадо в апреле 1999 года.

О том, что Кремль будет искать виновных среди украинцев и приписывать трагедию в Керчи украинской ДРГ, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след».

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