Стали известны обстоятельства масштабного ДТП в центре Киева (фото, видео)

Происшествия

Во вторник, 23 октября, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Пострадали около 20 автомобилей.

Авария случилась около 9:10 утра. Движение транспорта было заблокировано от Печерского моста в направлении Бессарабской площади.

Как сообщают очевидцы, все автомобили плотно двигались по бульвару Леси Украинки вниз, в направлении Бессарабского рынка. В какой-то момент у движущегося автокрана отказали тормоза (это полиции позже подтвердил водитель), он влетел в грузовую «ГАЗзель», та в свою очередь задела машину, которая ехала впереди. Далее, по принципу домино, друг на друга налетели легковые автомобили.

На месте ЧП работает полиция и медики. Двум пострадавшим оказана помощь на месте, одну женщину с жалобами на боль в животе госпитализировали.

Подробности случившегося выясняются.

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