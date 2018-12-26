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В Украине засекретили судебные решения по делу об агрессии России в Керченском проливе
В Украине засекретили все решения судов, рассматривающих дела о российской агрессии в Азовском море, в результате которой были захвачены три корабля ВМС и члены экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». Такое решение приняли в Военной прокуратуре Южного региона.
Как сообщают «Українські новини», об этом говорится в ответе на запрос журналистов. «3.12.2018 военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве», — говорится в документе.
При этом в прокуратуре не указывают причин, по которым было принято такое решение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы запустили масштабный флешмоб в поддержку пленных моряков с сине-желтыми флагами и корабликами на елках. Практически все члены экипажей украинских кораблей объявили себя военнопленными.
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