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«Решили в Бога поиграть?»: в сети жестко отреагировали на видео с пленным бойцом ВСУ в Донецке
Дончане в социальных сетях жестко отреагировали на пропагандистский видеоролик, который появился на сепаратистском канале в YouTube. Видео с военнопленным бойцом 128 бригады Андреем Качинским режиссировал кремлевский пропагандист Александр Сладков. Оккупант устроил пленному бойцу ВСУ экскурсию по Донецку, показав, что город якобы живет мирной и сытой жизнью: мол, памятники ни Ленину, ни Тарасу Шевченко не разрушены, никого в Донецке не преследуют за украинский язык, на площади стоит елка, которая, по словам Сладкова, «признана самой красивой в Европе». Кульминацией ролика стала трапеза в ресторане, куда украинского бойца сопровождает один из соратников боевиков «ДНР» и учит «сельского» парня Андрея Качинского есть суши.
* Андрей Качинский попал в плен в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года
Вся постановка была направлена на то, чтобы выдавить из пленного одну нужную фразу о «гражданской» войне: «Прозрел я. Тут только мировую нужно делать».
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Жители Донецка, даже из числа поддерживающих оккупантов, жестко отреагировали на такую вычурную показуху.
«Морды отъеденные, решили в Бога поиграть?»
«Ага, а рабочим — паек вместо зарплаты», — пишут в сети возмущенные люди.
Половина комментариев содержат непечатные выражения.
Напомним, «ФАКТЫ» ранее писали о том, что 2 января боевики террористической организации «ДНР» взяли в плен украинского военного. В «Закарпатском легионе», где служит попавший в плен Андрей Качинский, заявили о том, что боец дает показания под давлением, поэтому не несет ответственности за свои слова.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Украина подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека. Россию обвиняют в нарушении пяти статей конвенции о правах человека во время инцидента с нападением на украинские корабли и захватом украинских моряков в международных водах.
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