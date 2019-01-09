Умер известный детский писатель Павел Катаев (фото)

Культура

В среду, 9 января, не стало Павла Катаева. 80-летний сын уроженца Одессы, известного писателя Валентина Катаева («Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Волны Черного моря», «Алмазный мой венец»), племянник писателя Евгения Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»), двоюродный брат кинооператора Петра Катаева и композитора Ильи Катаева скончался в Тель-Авиве.

Эту печальную новость сообщил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

«Ушел Павел Валентинович Катаев, — написал Ройтбурд в Facebook. — Мне посчастливилось познакомиться и подружиться с ним в его последний приезд в Одессу. Русская пропаганда тогда вопила о фашизме украинской хунты и толпах страшных бандеровцев, убивающих русскоязычных младенцев.

Павел и его супруга Марина были в восторге от радушия открытости и дружелюбия Одессы. Павел Валентинович не только все понимал, но и не боялся об этом говорить. Его симпатии всегда были на стороне Украины и ее борьбы. Он трепетно относился к своим украинским корням, он с горечью удивлялся, что некоторые его старые одесские знакомые оказались «ватой» и не понимал как это могло случиться. Сам он всегда был в правильном лагере.

До последнего дня он сохранял не только молодой ум, но и интерес к жизни, к политике, к литературе, к искусству. Колесил по миру, радовал своими меткими наблюдениями, мудрыми оценками и прекрасными фотографиями…«

Справка «ФАКТОВ». Павел Катаев окончил факультет журналистики МГУ, работал в ряде известных СМИ. Литературную деятельность начал в 1960-х годах. Член Союза писателей с 1971 года, в советское время был известен преимущественно как детский писатель, в частности, среди его сказок — «Девочка и белочка», «Летающий на стрекозе». Автор романа «Один в океане», в 2006 году опубликовал написанную в 2002-м книгу воспоминаний об отце «Доктор велел мадеру пить…».

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