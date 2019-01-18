Болезнь Альцгеймера может быть заразной

Здоровье

Если после 60 лет человек начинает забывать последние события, дорогу домой, не узнает родных, теряет привычные навыки, можно заподозрить болезнь Альцгеймера. При этом недуге мозг поражается из-за накопления токсичного бета-амилоидного белка. В норме амилоиды должны утилизироваться, но в некоторых случаях они по какой-то причине накапливаются. Из-за этого нервные клетки, участвующие в формировании памяти и внимания, погибают. Ученые убедились, что амилоид начинает накапливаться еще в молодом возрасте, но признаки заболевания проявляются позже.

О том, что бета-амилоидные белки можно получить, например, в ходе медицинских манипуляций или операций, недавно заявила группа ученых из Великобритании, США и Японии. Во время эксперимента, проводившегося в Институте прионных заболеваний Университетского колледжа Лондона, лабораторным грызунам вводили гормон роста, содержащий бета-амилоидные белки, и у животных образовывались токсичные отложения в головном мозге. У грызунов из контрольной группы, которые получали чистый гормон роста, подобные проблемы не возникали.

Кстати, известно, что женщины страдают болезнью Альцгеймера чаще, чем мужчины. Но американские ученые считают, что гормональная заместительная терапия поможет им избежать заболевания.

В ходе эксперимента одна группа женщин принимала гормоны, другая — плацебо. Если гормональную заместительную терапию начинали не позднее чем через пять лет после наступления менопаузы, риск болезни Альцгеймера сокращался на 30 процентов, говорят ученые.

Однако специалисты предупреждают, что нельзя самостоятельно принимать гормональные препараты, их должен назначать только врач. Ведь гормоны некоторым противопоказаны, так как могут вызвать другие проблемы, например, образование тромбов при варикозном расширении вен.

Раньше исследователи обнаружили в мозге страдающих болезнью Альцгеймера повышенную концентрацию бактерий и признаки воспаления. А это может означать, что болезнь вызывают не только бета-амилоидные белки, но и бактериальные инфекции.

Как писали ранее «ФАКТЫ», медики нашли способ, как улучшить память в пожилом возрасте. Также мы сообщали, какие продукты полезны для укрепления памяти. Кроме того, от болезней Альцгеймера и Паркинсона защищает кофе.

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