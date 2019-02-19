Популярный препарат от кашля может вызвать сердечный приступ

Здоровье

В 32 странах, в том числе в Украине, компания-производитель «Ле лаборатуар Сервье» отзывает популярный препарат «Эреспал» с фармацевтического рынка. Лекарство, которое часто назначалось при бронхиальной астме и обструктивном бронхите, как показали последние исследования, грозит нарушениями сердечного ритма. Все дело в веществе фенспирид.

ООО «Сервье Украина» обратилось в Министерство здравоохранения с заявлением об отмене регистрационного удостоверения и дальнейшем отзыве с фармацевтического рынка препарата «Эреспал», сообщается на сайте компании. Процедура отзыва началась по решению компании «Ле лаборатуар Сервье» (Франция) на уровне дистрибьюторов и аптек в соответствии с украинским законодательством, сообщает «Интерфакс-Украина».

Противовоспалительный препарат «Эреспал» нередко назначали и при заболеваниях лор-органов: остром фарингите, ларингите, отите, синусите, трахеите, бронхите, сезонном аллергическом рините, а также при кори, гриппе, коклюше.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM, Франция) заявило об изъятии из обращения всех препаратов, содержащих фенспирид.

В Украине об отзыве лекарства с таким веществом сообщила лишь французская компания. На рынке по-прежнему остаются препараты других производителей — швейцарских, польских, венгерских и российских.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и применение в Украине нескольких лекарств индийского производства. В частности, запрет касается противовирусного препарата «Колдфлю».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине не будут продавать один из популярных препаратов против вздутия «Эспумизан».

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