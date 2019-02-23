Из-за осложнений гриппа легкие будто зацементировались: пациентку вылечили с помощью аппарата ЭКМО

Здоровье

— Я хорошо понимаю, что дочь погибала, и ее чудом спасли, — несколько раз повторил во время нашего разговора отец женщины Владимир Тихонович. Юлию (на фото в заголовке), которая месяц провела в столичном Центре сердца, на днях выписали домой…

— Не помню, как меня везли из Кропивницкого в столицу, — рассказывает Юлия. — К тому времени уже находилась в состоянии комы. Осложнения гриппа развились очень быстро: 3 января я почувствовала слабость и начала задыхаться. Стало страшно. Попросила отца отвезти меня в нашу областную больницу. Там сразу поставили диагноз воспаление легких и начали лечение, но легче мне не становилось. На третий день перевели из обычной палаты в реанимацию, после чего я уже смутно помню, что со мной было.

— У Юли держалась высокая температура, она дышала все хуже, — продолжает Владимир Тихонович. — Врачи объяснили, что у дочери двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония и, несмотря на лечение, показатель насыщения крови кислородом падает, а это очень плохо… 14 января Юле стало настолько плохо, что после консультаций решено было связаться со специалистами столичного Центра сердца. О том, что они применяют аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. — Авт.) для поддержания работы одновременно сердца и легких, знал врач Григорий Урсул, который сам позвонил директору центра Борису Тодурову и объяснил всю сложность ситуации. В ночь с 15 на 16 января в нашу областную больницу примчались киевские реаниматологи. Их реанимобиль был укомплектован всем необходимым…

— Шесть часов мы готовили Юлию к транспортировке в Киев, — объясняет заведующий реанимацией столичного Центра сердца Игорь Кузьмич. — Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но насыщение крови кислородом не улучшилось. От нехватки кислорода страдали все органы, в том числе мозг. Могли наступить необратимые изменения. Надо было срочно подключать пациентку к аппарату ЭКМО. Для этого в бедренные вены с обеих сторон мы поставили канюли, по которым кровь из организма попадала в аппарат, насыщающий ее кислородом, и возвращалась обратно практически в самое сердце. Юлия снова начала получать необходимое количество кислорода, ее органы не страдали от его дефицита. Но теперь надо было перевезти пациентку в Киев. Мы предупредили родителей: риск большой, но есть шанс на спасение. А сами очень переживали, сможем ли довезти женщину. Ведь ехать надо было больше 300 километров! Мы впервые перевозили на такое расстояние тяжелую пациентку, подключив одновременно два аппарата. Наш риск оправдался — Юля выздоровела!

Чтобы объяснить мне принцип действия аппарата ЭКМО, Игорь Кузьмич включает видео в своем телефоне.

— Видите, из организма мы забираем кровь темно-синего, почти черного цвета, — комментирует реаниматолог кадры видеосъемки. — А возвращаем уже ярко-красную, несущую кислород. И кровь попадает сразу в сердце, а оттуда — ко всем органам, включая мозг. Тем самым мы не допускаем кислородного голодания, которое приводит к гибели человека. Когда мы убедились, что организм пациентки насытился кислородом, а оба аппарата работают ритмично, аккуратно доставили женщину в карету скорой помощи. Там, в ограниченном пространстве, установили громоздкую технику, прикрепили мешки с жидкостями, капельницы, разложили трубки, по которым в аппарат подавалась кровь. Важно было следить, чтобы они нигде не пережимались. Сами расположились так, чтобы не мешать друг другу работать.

— Сколько было медиков в «скорой»?

— Четверо плюс водитель, от которого, учитывая состояние наших дорог, тоже многое зависело. Кроме меня, в Кропивницкий поехали мой коллега-реаниматолог Евгений Боярчук, перфузиолог Сергей Судакевич и сосудистый хирург Максим Таранов. По дороге в Киев мы вводили пациентке лекарства, контролировали показатели. К счастью, все шло гладко.

Игорь Николаевич показывает мне еще одно видео, записанное уже в Центре сердца. Каталку с пациенткой везут по коридорам медленно-медленно.

— Перед тем как отправиться в дорогу, Игорь Николаевич сказал: «Без вашего согласия я не могу принять решение о перевозке Юлии в Киев. Но вы должны понимать: риск огромный, 80 процентов, что мы ее не довезем», — вспоминает Владимир Тихонович. — Мы с женой согласились. Понимали: это единственный шанс спасти дочь. Естественно, вместе с супругой ехали следом за «скорой». Жена попросила врачей звонить нам каждый час, но Игорь Николаевич сказал: «Наберу вас, если, не дай Бог, что-то случится». Часа через два пути мы не выдержали и позвонили врачу. Он успокоил: «Все идет нормально».

Уже в реанимации столичной клиники мы дважды в день проведывали дочь — здесь, в отличие от нашей областной больницы, это разрешается. Каждый день врачи повторяли одно и то же: «Состояние пациентки очень серьезное, прогнозов пока не даем никаких». Чтобы победить бактериальную инфекцию, засевшую в легких Юли, четыре раза меняли антибиотики. И наконец-то наступил день, когда Игорь Николаевич встретил нас с улыбкой. Лечение начало действовать!

— Я пришла в себя 24 января и увидела возле кровати светленькую медсестру, — вспоминает Юлия. — Она сказала: «Радуйтесь, что вы живы!» От этих слов у меня слезы по лицу покатились.

Чтобы я лучше понимала, что происходило с легкими пациентки, Игорь Николаевич показывает мне 3D-снимки здорового человека и Юлины. Не нужно быть врачом, чтобы увидеть разницу. Нормально работающие легкие выглядят, как деревья с густой кроной, где сетка «веточек» — это альвеолы, насыщающие проходящую через них кровь кислородом. У Юли же одного легкого не было видно вообще — на его месте темное пятно с кое-где виднеющимися белыми прожилками. А верхушка второго легкого была белая, как туман. Это говорило о воспалении.

— Легкие были будто зацементированы, они не работали, — говорит Игорь Николаевич. — Спустя пять дней после того, как начал действовать антибиотик, мы смогли полностью отключить Юлю от поддерживающей аппаратуры. Женщина уже дышала сама.



* «Спустя пять дней после того, как начал действовать антибиотик, мы смогли полностью отключить пациентку от поддерживающей аппаратуры. Теперь Юлия здорова», — говорит Игорь Кузьмич. Фото автора

— Меня перевели в обычное отделение, врачи назначили курс реабилитации, — говорит Юлия. — Делали ингаляции, специальный дренажный массаж легких…

— Дочь сначала жаловалась, что ей тяжело вставать, — добавляет Владимир Тихонович. — Но я настаивал: мол, нужно выполнять все назначения лечащего врача, двигаться, чтобы как можно скорее восстановить работу легких.

— Выписывая Юлию Владимировну, я рекомендовала ей меньше бывать в людных местах, чтобы не допустить повторного респираторного заболевания, — говорит лечащий врач Елена Андрушко. — Еще какое-то время женщине придется принимать препараты и находиться под контролем пульмонолога.

— Методику ЭКМО применяют только в вашей клинике или в других тоже?

— Подобные аппараты должны быть в каждой кардиохирургической клинике, ведь они, бывает, нужны во время операций на сердце, — отвечает Игорь Кузьмич. — Сертификат, позволяющий применять методику ЭКМО, мы с коллегами получали в Англии, во время конференции, посвященной тонкостям этой технологии. В Великобритании и США работают ЭКМО-центры, в которые направляют пациентов с тяжелыми поражениями легких. В каждом из них одновременно могут находиться до двадцати человек. При таких клиниках есть и специально укомплектованные реанимобили, позволяющие доставить такого пациента в стационар. Мы же с помощью ЭКМО спасаем единицы больных. К сожалению, не все коллеги знают об этой методике. К тому же важно, чтобы человека привезли к нам вовремя, пока мозг не погиб от недостатка кислорода.

— В 2010 году, когда во всем мире люди страдали от эпидемии свиного гриппа, поражающего легкие, наши специалисты спасли несколько пациентов, — говорит директор Центра сердца доктор медицинских наук Борис Тодуров. — Наши врачи ездили с аппаратурой по стране, неделями работая в реанимациях, куда попадали такие пациенты. И тогда мы задались целью создать карету скорой помощи, в которой можно доставить больного из любого региона к нам. Что в ней такого особенного? Мы поменяли аккумуляторы, обеспечили возможность подогрева крови. Ведь она, выходя за пределы организма, сильно охлаждается. Система, которая ее подогревает, потребляет электроэнергию, как электрочайник. Совершенствуя наш реанимобиль, мы все в нем предусмотрели. Подобные технические параметры необходимы и при транспортировке пациентов с тромбоэмболией легочной артерии, с кардиогенным шоком после острого инфаркта.

Юлю перевозить было рискованно, так как состояние пациентки стремительно ухудшалось. Кроме того, в дороге могло произойти что угодно: например, потребовалось бы поменять пробитое колесо, застряли бы в пробке… На такие случаи тоже следовало подстраховаться. Переживали, хватит ли заряда аккумулятора, который питал сложную медицинскую технику, достаточно ли баллонов с кислородом. В карете было два больших баллона, два запасных маленьких, еще один на всякий случай взяли в кропивницкой клинике. И все это поместили в салоне автомобиля, где еще нужно было работать врачам. Переезд был очень сложным. Но все закончилось благополучно, потому что наши реаниматологи владеют методикой, у них большой опыт спасения тяжелых больных в самых разных ситуациях.

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