Названа зубная болезнь, способная довести мужчину до импотенции

Здоровье

Мужчины с пародонтитом (воспаление околозубных тканей десен) подвержены большему риску возникновения эректильной дисфункции (импотенции). Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в Journal of Clinical Periodontology, пишет Med Daily.

Ученые, установившие эту корреляцию, настоятельно советуют мужчинам дисциплинированно чистить зубы и следить за гигиеной полости рта.

Пародонтит представляет собой хроническое воспаление десен, которое постепенно разрушает структуру тканей, удерживающих зубы на челюсти, и способствует их потере.

По словам исследователей, под воздействием бактерий и воспалительных цитокинов в деснах, пораженных пародонтитом, развивается дисфункция эндотелиальных клеток сосудов. Когда процесс достигает кровеносных сосудов полового органа, нарушается кровоток, и на фоне этого нарушения может проявляться импотенция.

В том, что пародонтит способен довести мужчину до возникновения импотенции, специалисты убедились, излучая анамнезы нескольких десятков мужчин, проходивших лечение в урологическом отделении Клиники Сан Сесилио в Гранаде (Испания). Исследователями было установлено: 74% пациента с эректильной дисфункцией имели симптомы пародонтита. При этом была обнаружена прямая связь: чем сильнее у мужчин оказывались повреждены воспалением ткани десен и кости, тем наиболее тяжелую форму принимала их импотенция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из США обнаружили неизвестный ранее фактор импотенции, который оказался связанным с генетикой.

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