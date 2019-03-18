В композиции «Крещение Иисуса Христа» в Софийском соборе художник изобразил себя и своих знакомых

Культура

С кандидатом исторических наук Ириной Марголиной заходим в Софийский собор. Ирина Евгеньевна останавливается возле живописной композиции «Крещение Иисуса Христа». «Видите, за тем, как происходит обряд крещения, наблюдают три человека, стоящие чуть поодаль от Иоанна Крестителя? — говорит наша собеседница. — Мне удалось установить, что эти персонажи имеют портретное сходство с конкретными людьми. Так, самый молодой из них не кто иной, как автор этой работы киевский художник Иван Селезнев, написавший ее в 1894 году». Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Андреевской церкви обнаружили изображение Тараса Шевченко.

— Как вам удалось установить, что в одном из персонажей «Крещения Иисуса Христа» художник изобразил себя? — задаю вопрос заведующей сектором научно-исследовательского отдела «Институт «Святая София» Национального заповедника «София Киевская» Ирине Марголиной.

— Сохранились две его станковые картины, на которых Селезнев нарисовал себя точно так же, как здесь, — в профиль. Когда я сравнила эти изображения, не осталось ни малейших сомнений, что на картинах и на композиции в соборе выведен один и тот же образ.



* Автопортрет Селезнева на картине «В Помпеях»



* Фрагмент картины «В Помпеях»

— Кто другие два персонажа «Крещения Иисуса Христа», которых вы идентифицировали?

— Узнать, кто один из них — пожилой человек с седой бородой и непокрытой головой, — было несложно. Это современник художника протоиерей Софийского собора Петр Лебединцев. Этот видный священнослужитель знал историю храма, с ним советовались, составляя планы реставрационных работ. Сохранились фотографии Лебединцева, его портрет. С Петра Лебединцева Михаил Врубель в Кирилловской церкви в 1884 году написал образ одного из апостолов в композиции «Сошествие Святого Духа на апостолов». Так что узнать в софийском сюжете Селезнева было несложно.

Третьего свидетеля Крещения Господня я поначалу и не пыталась идентифицировать. Ведь он изображен в таллите — иудейской накидке с кисточками, которую в старину носили ученые люди. Она покрывает волосы и часть лица персонажа. К тому же его голова опущена. Как тут определить, имеет ли он сходство с кем-либо из людей, которых знал Селезнев? Однако моя коллега доктор исторических наук Надежда Никитенко настаивала, чтобы я продолжила поиск. И он увенчался успехом. У меня была версия, что в этом образе художник изобразил своего наставника и старшего товарища основателя Киевской художественной школы Николая Ивановича Мурашко. Селезнев именно у него начинал учиться живописи. Это подсказало мне версию о том, что в образе ученого человека Селезнев мог показать своего учителя. Я перебрала множество известных портретов и фотографий Мурашко, но это мало что дало. И все же фортуна оказалась на моей стороне: я обнаружила портрет Николая Мурашко 1897 года, на котором он был изображен аналогично персонажу из композиции Селезнева в Софийском соборе.



* Самый молодой из троих свидетелей Крещения Господня изображен с лицом автора этой композиции Ивана Селезнева. Пожилой человек с седой бородой — это протоиерей Софийского собора Лебединцев, мужчина с таллитом на голове — учитель Селезнева Николай Мурашко

— Автор этой картины Селезнев?

— Полотно хранится в Национальном художественном музее Украины как работа неизвестного мастера. При этом указан год его создания — 1897-й. Повторю, что «Крещение Иисуса Христа» было написано в Софийском соборе тремя годами раньше. С очень большой долей вероятности можно предположить, что картина неизвестного автора принадлежит кисти Селезнева.

— Что подтолкнуло Селезнева написать своих знакомых на стенах собора?

— Это давняя практика. Еще в эпоху Возрождения такие выдающиеся художники, как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, изображали библейских персонажей с лицами своих современников. То же самое было и у нас в Киеве в XIX веке. В ходе проводившихся тогда масштабных реставраций живописи в двух древних церквях — Кирилловской и Софийском соборе — герои многих религиозных сюжетов оказались написаны с реальных людей или даже с самих авторов этих работ.

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Пожалуй, каждый киевлянин знает, что у Богоматери в иконостасе Кирилловской церкви черты Эмилии Праховой, в которую был страстно влюблен гениальный Михаил Врубель, создавший живопись иконостаса. В этой церкви персонажи масштабной композиции «Сошествие Святого Духа» изображены Врубелем с лицами представителей интеллектуальной элиты Киева конца XIX века. Кроме него, тогда в Кирилловской церкви работали еще несколько художников, среди них Иван Селезнев. Он как раз в то время вернулся в родной ему Киев после окончания Академии художеств в Санкт-Петербурге и бесплатной (за успехи в учебе) стажировки в Италии. Неудивительно, что ему предоставили самую высокооплачиваемую и престижную работу в Кирилловской церкви — расписать центральный купол и написать в центральной апсиде Богородицу Оранту. А затем Селезневу доверили две работы в Софийском соборе.

— Какая вторая?

— «Сретение», на которой изображено, как Богородица и ее муж Иосиф принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса, которому было сорок дней от роду. Они встретили там старца Симеона, узнавшего в Иисусе мессию, то есть помазанника Божьего.



* Ирина Марголина: «Селезнев умер в нищете, обвиненный сталинским режимом в украинском буржуазном национализме»

— Софийский собор был построен и расписан тысячу лет назад. Как получилось, что в конце XIX века на его стенах создавалась новая живопись?

— Действительно, София Киевская — это самый древний храм из сохранившихся в Украине. Однако в минувшие века он перестраивался, его живопись закрашивали и расписывали собор заново. В XIX столетии уже никто и не помнил, что под относительно недавней живописью находятся фрески времен Древней Руси. Их обнаружили случайно — благодаря тому, что на одной из композиций отслоился красочный слой и оголился фрагмент старинной фрески. Это было в 1843 году. Как раз тогда в Киево-Печерской лавре исследовал старинные произведения сакрального искусства историк и архитектор академик Федор Солнцев из Санкт-Петербурга. Его пригласили посмотреть на находку в Софии Киевской, и он понял, что это бесценные фрески. О важном открытии доложили императору Николаю I. Он приказал раскрыть древнюю живопись. Но на значительной площади стен фрески не сохранились. На этих местах либо оставляли живопись XVII и XVIII веков, либо создавали новую.

В конце XIX столетия была проведена еще одна реставрация. Снова расчищали древние фрески, а вместо некоторых живописных работ XVIII века создали новые. Так и получилось, что Иван Селезнев написал здесь композицию «Крещение Иисуса Христа».

Но в советские годы ее закрасили серой краской. Официально считалось, что это сделано ради посетителей: мол, яркая масляная живопись не должна визуально затенять древние фрески. На самом деле это была борьба с религиозным искусством. Одни композиции XVII, XVIII и XIX веков, как тогда говорили, «затюкивали»: покрывали масляную живопись собора меловым раствором, другие просто закрашивали. «Крещение Иисуса Христа» наглухо закрасили. Вопрос о том, чтобы раскрыть композиции Селезнева, был рассмотрен в 2009 году на ученом совете нашего заповедника. На нем присутствовали некоторые маститые реставраторы, оставшиеся верными советскому подходу. Но, к счастью, они оказались в меньшинстве. В результате под руководством заведующего реставрационной мастерской заповедника Анатолия Остапчука работу Селезнева раскрыли. Но все же была сделана небольшая уступка традиции советской школы — на композицию нанесли легкий слой тонировки, «приглушили» ее.

— Как сложилась дальнейшая судьба Селезнева?

— Он рассорился со своим учителем Николаем Мурашко. Виной тому стала дама, на которой женился Селезнев. Мурашко на правах наставника, духовного отца категорически возражал против этого брака. На этой почве между ними пробежала черная кошка.

— Что Мурашко не понравилось в невесте?

— Она была значительно старше его ученика. Умудренный жизнью Николай Иванович, похоже, имел какие-то подозрения в связи с использованием доверчивого молодого человека.

Как бы там ни было, брак был недолгим. Получилось так, что Селезнев с супругой переехал на новую квартиру, и вскоре после этого там произошел пожар. Жена не пережила такого стресса, у нее помутился рассудок. Пришлось отдать ее на лечение в психиатрическую клинику, где она вскоре скончалась. Не исключаю, что признаки душевного нездоровья у нее проявлялись и до пожара. Возможно, Мурашко это замечал, поэтому столь настойчиво отговаривал ученика от брака с этой дамой.

Умер Селезнев в возрасте 80 лет в разгар сталинских репрессий. Чекисты обвинили его в украинском буржуазном национализме, но его не арестовали (или не успели арестовать). Он доживал свой век вместе с родной сестрой и скончался в 1936 году.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» доктор исторических наук Надежда Никитенко рассказала, кто в действительности построил Софийский собор.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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