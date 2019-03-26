Здоровье

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Сердечный приступ и угроза рака: вейпы так же опасны для здоровья, как и обычные сигареты

Курение вредит сердцу. Причем риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, грозит не только тем, кто предпочитает обычные сигареты. По мнению специалистов из Университета Канзаса (США), вейпы повышают риск сердечного приступа в полтора раза («ФАКТЫ» рассказывали, какие вредные вещества содержат электронные сигареты). Такие выводы специалисты сделали, проанализировав данные почти ста тысяч курильщиков. А эксперименты с грызунами показали: испарения вейпов делали стенки сосудов менее эластичными.

Гарвардские специалисты в свою очередь предупреждают, что курение вейпов увеличивает риск развития болезней легких, в том числе астмы. Некоторые химические соединения, содержащиеся в жидкостях для электронных сигарет, нарушают работу ресничек эпителия, очищающих дыхательные пути от слизи и грязи, в результате легкие становятся очень уязвимыми.

На рынке появились также вейпы с… витаминами. Но медики предупреждают, что курительные витаминные добавки могут еще больше повышать риск рака. Например, большие дозы витаминов Е и группы В, как показали исследования, у курильщиков в три раза повышали риск рака легких.

А кроме того, в вейпах есть отдушки и опасные соединения. У людей, регулярно использующих электронные сигареты, повышается рак ротовой полости, сообщают ученые из Международной ассоциации стоматологов. Ведь при использовании вейпа организм может получить даже больше канцерогенов, чем при курении сигареты.

Анализы показали, что и у тех, кто курит обычные сигареты, и у тех, кто предпочитает вейпы, почти одинаковые показатели. А это значит, что им одинаково может угрожать рак (легких, пищевода, ротовой полости).

К тому же, как уже известно, вейпы не помогают бороться с табачной зависимостью, как заявляли производители. Для многих они становятся первой ступенью для перехода к обычным сигаретам.

Предыдущие исследования показали, что пар, генерируемый вейпами, может вызывать повреждения ДНК. Об этом заявляли генетики из Медицинской школы Нью-Йоркского университета. В ходе эксперимента грызуны в течение трех месяцев дышали испарениями электронных сигарет с содержанием никотина. В результате у животных появились повреждения ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря.

Так что у любителей обычных сигарет и вейпов риск рака и других проблем со здоровьем в любом случае выше, чем у некурящих людей.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», вейпы опасны не только из-за угрозы смертельных болезней. Так, американец погиб, когда электронная сигарета взорвалась у него во рту, а житель Павлограда едва не лишился жизни по аналогичной причине.



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