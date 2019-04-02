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Магнитные бури накроют Украину в апреле: названы опасные даты
В апреле украинцев ждут магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня G1. Самая сильная из них будет 12 апреля, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, передает АиФ.
«12 апреля прогнозируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1», — сообщили астрономы.
Также магнитных бурь небольшой мощности астрономы ждут с 5 по 7 апреля, а также 13, 24, 25 и 25 апреля.
Специалисты напоминают, что самые большие магнитные бури зарегистрированы прошлой весной, 18 и 19 марта, а также 20 апреля и 5−6 мая. Тогда индекс геомагнитной активности был равен пометке 6, что отвечает буре 2 уровня по пятибалльной шкале. Все остальные события прошлого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относились к минимальному уровню 1.
Как защититься от магнитных бурь
На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень. Не рекомендуется употреблять жирную, острую, соленую пищу.
Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.
Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Рекомендуется исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», март 2019 года стал одним из самых насыщенных месяцев по количеству магнитных колебаний. Особенно справедливым это утверждение было по отношению к его последней декаде месяца.
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