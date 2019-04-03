Украина

Стало известно, почему Бойко и Медведчуку разрешили лететь в Москву

Скандальный полет в Москву украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко прокомментировали в Государственной авиационной службе, которая дала разрешение на вылет.

По словам начальника отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игоря Зелинского, работники ведомства «действовали исключительно в пределах компетенции и на основании нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры».

Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения в соответствии с международными договорами возложена на Украину. Запрет также распространяется на все виды прямых и транзитных полетов через воздушное пространство Украины для авиакомпаний Российской Федерации и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах РФ.

В то же время чиновник отметил, что Госавиаслужба сотрудничает с ГБР по расследованию полета Бойко и Медведчука и предоставляет всю необходимую информацию и копии документов.

Напомним, народный депутат Юрий Бойко 22 марта встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в его резиденции в Горках. Во встрече приняли участие также председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и председатель правления российского газового монополиста — ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Как сообщали «ФАКТЫ», в среду, 3 апреля, правительство приняло решение запретить нерегулярные авиарейсы между нашей страной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

В ответ в России предложили Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение между странами.

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