15 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Майкова

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Оставаться в состоянии хронического стресса ни в коем случае нельзя, — говорит руководитель сети клиник «Головная боль», невролог кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. — Иначе это приведет к серьезным нарушениям в работе нервной системы, к сбоям в гормональной системе, повлияет на иммунитет. Уже известно, что именно хронический стресс может вызывать аутоиммунные заболевания, которые сегодня практически не поддаются лечению. Из-за хронического стресса возникают скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма, тромбоз, повышение уровня сахара, различного рода воспаления, причина которых — ослабление иммунитета.

Как правильно реагировать на стресс? Какие симптомы говорят о хроническом нарушении в работе нервной системы? Безопасна ли жизнь без стрессов? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 апреля, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Николаевна Майкова. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 апреля

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, как избежать «выгорания на работе» и как избежать стресса из-за выборов.

Между тем ученые установили: если человек достаточно спит, у него снижается уровень гормонов голода и стресса. А вот заедать стрессы нельзя — это чревато серьезными болезнями.

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