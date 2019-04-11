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15 апреля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Майкова
— Оставаться в состоянии хронического стресса ни в коем случае нельзя, — говорит руководитель сети клиник «Головная боль», невролог кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. — Иначе это приведет к серьезным нарушениям в работе нервной системы, к сбоям в гормональной системе, повлияет на иммунитет. Уже известно, что именно хронический стресс может вызывать аутоиммунные заболевания, которые сегодня практически не поддаются лечению. Из-за хронического стресса возникают скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма, тромбоз, повышение уровня сахара, различного рода воспаления, причина которых — ослабление иммунитета.
Как правильно реагировать на стресс? Какие симптомы говорят о хроническом нарушении в работе нервной системы? Безопасна ли жизнь без стрессов?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 апреля, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Николаевна Майкова.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 апреля
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