Коломойский заявил, что в случае победы Зеленского вернётся в Украину

Украина

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого упоминают как покровителя кандидата в президенты Владимира Зеленского, пообещал вернуться в Украину в случае победы последнего на выборах. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях».

По словам бизнесмена, у него были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром выборов или еще до первого тура. Но в связи последними событиями, когда идет острая борьба за президентское кресло, он решил отсидеться в Израиле (где и живет последнее время) и «не нервировать никого в Украине».

Напомним, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский еще в 2017 году принял решение баллотироваться на пост президента Украины и первым поделился этим решением со своим бизнес-партнером Игорем Коломойским.

В расследовании программы «Схемы» журналисты выяснили, что в течение двух последних Зеленский 11 раз летал в Женеву, где в ту пору проживал владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский, а после того, как тот перебрался в Израиль летом прошлого года, шоумен дважды летал в Тель-Авив. «Схемы» установили дату каждого перелета.

Между тем, претендующий на пост президента Владимир Зеленский постоянно отрицает свою зависимость от олигарха, пытается представить себя независимым кандидатом, имеющим с Коломойским только связи по бизнесу.

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