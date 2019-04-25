230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона

История современности

25 апреля 1719 г. В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

26 апреля 1986 г. В Украине произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества — взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС.

27 апреля 1959 г. СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины.

28 апреля 1946 г. Польские власти начали операцию «Висла» по выселению украинцев Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу.

29 апреля 1429 г. Жанна д’Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан от англичан.

30 апреля 1944 г. В СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.

1 мая 1890 г. Впервые рабочие Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании и других европейских стран вышли на демонстрацию в знак солидарности в борьбе за свои права.



В 1789 году собрание выборщиков единогласно избрало главнокомандующего Континентальной армией в Войне за независимость (1775—1783 гг.) Джорджа Вашингтона президентом США. 30 апреля люди с утра стали собираться у дверей его дома. Ровно в полдень глава государства в сопровождении толпы прибыл в зал Федерации. На нем был коричневый камзол, белые шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Положив правую руку на Библию, Вашингтон произнес слова, вписанные в Конституцию: «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов». И добавил: «Да поможет мне Бог». С тех пор эти слова повторяют все президенты.

В зале Конгресса Вашингтон выступил с речью (очень короткой — всего 133 слова), в которой отметил, что американскому народу представилась возможность провести уникальный эксперимент, создавая новое государство. Празднование по этому случаю завершилось поздно вечером фейерверком и 13 артиллерийскими залпами. Конгрессмены долго не могли прийти к согласию о том, как официально обращаться к президенту США. Будущий вице-президент Джон Адамс, по образу и подобию монархий, предложил называть главу страны «его всемилостивейшее величество», но Конгресс использовал более простое обращение «президент Соединенных Штатов».



* Инаугурационная речь Джорджа Вашингтона была очень короткой — всего 133 слова

В 1792 году Джордж Вашингтон был вновь единогласно избран на второй срок, хотя в своей предвыборной кампании не участвовал. Возглавить страну в третий раз он не захотел, а в 1797 году и вовсе отошел от государственных дел. Поселился в своем имении в Вирджинии, где и умер через два года. Это был единственный президент, который не представлял никакую политическую партию. В честь Вашингтона, которого современники характеризовали как «первого в дни войны, первого в дни мира и первого в сердцах сограждан», в США названа специально построенная столица страны, штат, озеро, остров, гора, каньон…

Первые церемонии инаугурации заложили основы традиций, которые соблюдаются по сей день. Третий президент США Томас Джефферсон предложил в день инаугурации открыть Капитолий для всех желающих. Впоследствии это привело к тому, что седьмому президенту США Эндрю Джексону пришлось спасаться бегством от штурмовавшей особняк толпы, которая оставляла за собой поломанную мебель и побитый фарфор. Рекорд в общении с почитателями поставил 16-й президент Авраам Линкольн — после второй инаугурации ему пришлось пожать более шести тысяч рук. В 1809 году в праздничную программу был включен парад, который остается ее неотъемлемой частью.

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Джордж Вашингтон после инаугурации станцевал менуэт, затем стали устраивать балы. Правда, Вудро Вильсон в 1914 году решил не проводить бал, который, по его мнению, не соответствует торжественности мероприятия. Отказался от увеселительных мероприятий и Франклин Рузвельт в тяжелые времена Великой депрессии. Зато Джон Кеннеди дал пять балов, а Билл Клинтон — четырнадцать, причем побывал на каждом из них вместе с супругой Хиллари.

В 1817 году Джеймс Монро положил начало традиции произносить инаугурационную речь на открытом воздухе. С тех пор, если позволяет погода, эта традиция сохраняется. Впрочем, девятый президент Уильям Генри Гаррисон не стал обращать внимание на неблагоприятные погодные условия и выступил на улице, произнеся самую длинную инаугурационную речь в истории США. Она состояла из 8 тысяч 578 слов и длилась почти два часа. Было очень холодно, лил ледяной дождь, но Гаррисон стоял без шляпы и пальто, наотрез отказавшись, чтобы над ним держали зонтик. Будучи уже простуженным, он заболел воспалением легких и через месяц умер, установив еще один рекорд — проработал на посту президента Америки самый короткий срок.

Развивающиеся технологии позволяли все большему количеству избирателей наблюдать за церемонией посвящения в президенты. Инаугурационную речь Джорджа Вашингтона слышали только члены Конгресса. Спустя двадцать лет страну возглавил Джеймс Мэдисон, и его обращение к народу было опубликовано в газетах. А когда в 1845 году принимал присягу Джеймс Нокс Полк, рядом с ним сидел изобретатель телеграфа Сэмюэл Морзе, выстукивая на своем аппарате и передавая услышанное. В 1857 году Джеймс Бьюкенен стал первым президентом, который был запечатлен на фотоснимке. А в 1925 году американцы собрались у радиоприемников, чтобы услышать, как принимает присягу Калвин Кулидж. Гарри Трумэна, пришедшего к власти в 1949 году, граждане США смогли увидеть по телевизору. А за второй инаугурацией Билла Клинтона можно было наблюдать в Интернете.

Президенты произносят слова клятвы, положив руку на Библию, которую всегда держал клерк Верховного суда, но 36-й президент Линдон Джонсон поломал этот стереотип. Подержать Библию Джонсон попросил свою жену, и эта традиция сразу прижилась.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Германия вернула Украине вывезенную в годы войны грамоту 1708 года, которую царь Московии Петр I направил последнему свободно избранному в XVIII веке митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому.





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