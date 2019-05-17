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- 7:41 Болезнь Альцгеймера и рак: почему готовить на повторно разогретом масле смертельно опасно
Болезнь Альцгеймера и рак: почему готовить на повторно разогретом масле смертельно опасно
Британские специалисты говорят, что в таких продуктах содержится в 200 раз больше вредных веществ, чем допускают стандарты безопасности
При вторичном использовании растительного масла в пищу попадают вредные вещества — альдегиды, которые грозят развитием злокачественных опухолей, болезни Альцгеймера или Паркинсона. По мнению специалистов Университета Иллинойса (США), эти вещества могут вызвать клеточные изменения, способствующие возникновению агрессивного рака груди. Специалисты провели эксперимент с грызунами. Мышей разделили на две группы. Одни в течение 16 недель получали свежее соевое масло, а другие — повторно разогретое. Соевое масло выбрали потому, что его часто используют в общепитах.
Мышам ввели агрессивные раковые клетки. Оказалось, что у животных, потреблявших повторно нагретое масло, рост метастазов увеличился в четыре раза, по сравнению с контрольной группой. Ученые винят в этом токсичный канцероген акролеин, содержащийся в масле вторичного использования.
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Ранее к подобным выводам пришли и специалисты Университета Страны Басков (Бильбао, север Испании). К тому же во вторично использованном масле теряются полезные компоненты: витамины группы А, Е, фолиевая кислота и другие.
Британские специалисты из Университета Де Монфор советуют использовать для жарки не только растительное масло, но и сливочное и даже сало, в котором содержится арахидоновая кислота, положительно влияющая на работу мозга, почек, сердца. Но, по мнению специалистов, жареная пища вредна, поэтому к такому способу приготовления надо прибегать как можно реже.
Ученые считают, что растительное масло полезно только в сыром виде. Они обнаружили, что, например, в рыбе, приготовленной на любом растительном масле вторичного использования, содержится в 200 раз больше альдегидов, чем допускают стандарты безопасности.
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