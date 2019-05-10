Гипертоникам полезно есть темный шоколад

Здоровье

Людям, у которых пониженное давление, врачи рекомендовали есть черный шоколад, чтобы взбодриться и лучше себя чувствовать. Но сегодня специалисты пришли к выводу, что этот продукт… понижает давление. Исследователи из Политехнического института Коимбры (Португалия) утверждают: ежедневно употребляя шоколад, на 90 процентов состоящий из какао, гипертоники могут нормализовать давление. Причем положительный эффект будет заметен уже через месяц. Такое воздействие на организм шоколад оказывает благодаря мощным антиоксидантам флавонолам. Примечательно, что какао входит и в состав самого эффективного препарата от кашля: вкусное лекарство можно приготовить дома.

Добровольцы съедали по 20 граммов шоколада каждый день в течение месяца. Одним давали лакомство с 55 процентами какао, а остальным — с 90 процентами. Ученые фиксировали частоту сердцебиения, эластичность сосудов и пульс добровольцев до эксперимента и после его окончания. Оказалось, что показатели артериального давления особенно улучшились у тех, кто ел шоколад с высоким содержанием какао. Систолическое давление у них снизилось на 3,5 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 2,3 мм ртутного столба.

Кстати, полифенолы, содержащиеся в какао-бобах и шоколаде, замедляют старение клеток, снижают холестерин и защищают от атеросклероза, а значит, от инсультов и инфарктов.

Однако исследователи предупреждают, что гипертоникам нужно обязательно принимать назначенные врачом лекарства, контролирующие давление. А по поводу шоколада следует проконсультироваться с семейным доктором, так как этот продукт может вызывать аллергию, приводить к набору веса и увеличению сахара в крови.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», томатный и гранатовый сок снижают давление: какие продукты полезны при гипертонии.

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