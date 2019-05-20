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Диетолог Елизаветы ІІ рассказал, как по цвету и состоянию языка выявить болезни
Личный диетолог королевы Великобритании Елизаветы II доктор Мосараф Али издал книгу «Практики Востока и Запада для здоровья и долголетия». Доктор учит правильно поддерживать свое здоровье, а также рассказывает, по каким признакам можно определить начинающиеся в организме проблемы.
Например, королевский диетолог советует хотя бы иногда рассматривать перед зеркалом свой язык — о многом может рассказать его внешний вид. Если изменился цвет языка, появился налет или неровности — это повод обратиться к врачу.
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Отпечатки зубов на краях языка — признак гастрита и повышенной кислотности желудка.
Красноватый кончик языка часто говорит о проблемах с сердцем и чрезмерном потреблении сладостей.
Сероватый налет нередко сопровождает запоры и предупреждает о плохой работе кишечника, а желтый налет и неровная поверхность языка — о проблемах с печенью.
Глубокие линии на языке — признак язвы или острого гастрита, а темно-красные или пурпурные пятна — симптом анемии.
Сморщенный язык с прозрачной пленкой слюны — сигнал о том, что организм обезвожен, и срочно надо выпить воду.
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