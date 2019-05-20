Здоровье

Диетолог Елизаветы ІІ рассказал, как по цвету и состоянию языка выявить болезни

Личный диетолог королевы Великобритании Елизаветы II доктор Мосараф Али издал книгу «Практики Востока и Запада для здоровья и долголетия». Доктор учит правильно поддерживать свое здоровье, а также рассказывает, по каким признакам можно определить начинающиеся в организме проблемы.

Например, королевский диетолог советует хотя бы иногда рассматривать перед зеркалом свой язык — о многом может рассказать его внешний вид. Если изменился цвет языка, появился налет или неровности — это повод обратиться к врачу.

Отпечатки зубов на краях языка — признак гастрита и повышенной кислотности желудка.

Красноватый кончик языка часто говорит о проблемах с сердцем и чрезмерном потреблении сладостей.

Сероватый налет нередко сопровождает запоры и предупреждает о плохой работе кишечника, а желтый налет и неровная поверхность языка — о проблемах с печенью.

Глубокие линии на языке — признак язвы или острого гастрита, а темно-красные или пурпурные пятна — симптом анемии.

Сморщенный язык с прозрачной пленкой слюны — сигнал о том, что организм обезвожен, и срочно надо выпить воду.

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