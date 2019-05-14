Здоровье

Почему так хочется «заесть» стресс и чем это опасно

Тяга к калорийной и вкусной пище у человека сформировалась еще с древних времен. Раньше, когда люди вынуждены были охотиться, они наедались впрок на случай голодного периода. Но современному человеку, которому не нужно бегать за мамонтом, тоже трудно остановиться, если он ест что-то вкусное, калорийное. По мнению ученых из Университета Северной Каролины (США), все дело в миндалине мозга, которую обычно связывают с ощущением боли, тревожности, страха, а также удовольствия. Современный человек подвержен постоянным стрессам, поэтому ему хочется есть вкусненькое, чтобы притупить свои проблемы. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые выявили связь между ожирением и умственной деградацией.

Когда мышам давали вкусную высококалорийную пищу, ученые наблюдали у животных активность в миндалевидной зоне мозга. Также увеличивалась выработка белка (ниоцептина) в организме. Именно этот белок, по мнению специалистов, заставляет переедать.

Специалисты из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) говорят, что стресс и переедание — порочный круг. Люди пытаются заглушить стресс калорийной едой, затем набирают вес, после начинают сильно переживать по поводу лишних килограммов и в итоге снова едят калорийные продукты.

В норме инсулин вырабатывается после еды и помогает клеткам поглощать глюкозу. Он также посылает сигналы в гипоталамус о том, что нужно прекратить есть. Стресс же повышает уровень инсулина в крови. Если инсулин повышен длительное время, нервные клетки теряют способность распознавать его, и тяга к углеводным продуктам возрастает. Так, незаметно человек может заработать ожирение и другие проблемы.

А специалисты из Медицинского центра Лейденского университета (Нидерланды) утверждают, что ожирение вызывает воспаление, повреждающее ткани мозга. Исследование показало, что у страдающих ожирением уменьшаются объемы серого и белого вещества мозга. По мнению ученых, это говорит о потере нервных клеток и о нарушении передачи нервных сигналов. Но поскольку серое вещество связано с работой области мозга, отвечающей за награду, тучным людям трудно отказаться от вкусной пищи.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Одессе изобрели хлеб для похудения. Тем временем ученые провели исследования и пришли к неожиданному выводу: причиной ожирения может стать домашняя пыль.



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