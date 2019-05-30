Политика

Это была не оговорка: у Зеленского объяснили его слова о "повстанцах" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно впервые назвал Россию агрессором и каждый раз декларирует, что разговаривать об окончании войны на Донбассе нужно только с Кремлем, потому что так называемые «руководители» «ДНР» и «ЛНР» ничего не решают, во время дебатов в одном из вопросов назвал боевиков Донбасса «повстанцами». Как объяснил в интервью «ФАКТАМ» топ-спикер избирательной кампании Зеленского, а теперь глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, это не была оговорка.

По его словам, Зеленский зачитывал вопросы, которые задавали граждане Украины. Перед дебатами команда будущего президента не занималась цензурированием, даже грамматические ошибки не исправляла. При этом Разумков вспомнил, что некоторые представители Администрации Порошенко тоже употребляли слово «повстанцы» по отношению к боевикам «ЛДНР».

«Лично я не воспринимаю эпитет „повстанцы“. Но если мы с вами начинаем кого-то критиковать, то в первую очередь следует критиковать не простых граждан, написавших это слово, а работников бывшей Администрации президента. В нескольких источниках на официальном сайте „повстанцы“ тоже упоминались. Если хотите, можем сейчас посмотреть. Я, кстати, написал на эту тему большой текст и выложил скрины», -сказал он.

Напомним, 27 мая президент Зеленский побывал в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак оценил ситуацию на Донбассе как напряженную, местами угрожающую, но без видимых поводов для наступления со стороны России.

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