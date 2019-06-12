- 20:42 Зеленая вода в Черном море: ученые назвали причину явления
- 20:36 Сборная Украины по гандболу в драматичном поединке уступила чемпионам мира
- 20:32 Джамала отправилась в экзотическое путешествие в Марокко
- 20:21 В Запорожье маршрутчик за волосы вытягивал из салона пассажирку: в сеть попало видео инцидента
- 20:05 Для тех, кому за 50: гавайские танцы на открытии нового сезона кино-сада в киевском Гидропарке
- 19:45 Крымские пропагандисты оконфузились с фото "оркестра Росгвардии"
- 19:39 Наталья Холоденко спасла от смерти лошадь
- 19:19 Варченко заявила о попытке некоторых «групп влияния» получить контроль над ГБР с помощью Романа Трубы
- 19:15 У Зеленского хотят менять Конституцию
- 19:02 В нужное время в нужном месте: смешные фотографии с животными, сделанные в удачный момент
- 18:49 На стенах избиркома в Днепре заметили запрещенные советские символы
- 18:46 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 13 — 19 июня
Джамала отправилась в экзотическое путешествие в Марокко (фото)
Популярная украинская певица Джамала, выпустившая недавно чувственный клип Solo, решила немного отдохнуть. Победительница «Евровидения», которая недавно побывала в Ливане, отправилась в экзотическое путешествие в Марокко.
К поездке она подготовилась основательно — подобрала гардероб роскошных платьев, которые демонстрирует в сети. Одно из них она специально сшила прямо перед поездкой, едва не опоздав на самолет.
Также певица выгуляла свою любимую вышиванку, в которой прогулялась по старинным улицам Шефшауена.
Страна показалась Джамале такой интересной и многогранной, что она не смогла усидеть на одном месте в отеле и отправилась в путешествие, каждый день открывая для себя что-то новое. И хоть ее приключения только начались, певица полна впечатлений, которыми поделилась в Instagram.
«Марокко настолько яркая страна, что просто невозможно провести отпуск в одном месте. Мы отправились в путешествие в Маракеш. Первый город — мистический и старинный Танжер. Тут смешались Европа и Африка. Он был очень популярным среди авангардных писателей ХХ века», — поделилась впечатлениями певица.
А еще ее удивили старинные дома и необыкновенные двери.
«Каждый вход украшен композициями, символами, историями», — рассказала певица.
Ранее Джамала привела своего маленького сына Эмира-Рахмана на шоу «Голос.Діти», где выступает тренером.
Также «ФАКТЫ» писали о ярком медовом месяце в Турции Потапа и Насти. В этой же стране провела отпуск и певица Ирина Федишин, показав свою стройную фигуру в купальнике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!