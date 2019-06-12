Джамала отправилась в экзотическое путешествие в Марокко (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Джамала, выпустившая недавно чувственный клип Solo, решила немного отдохнуть. Победительница «Евровидения», которая недавно побывала в Ливане, отправилась в экзотическое путешествие в Марокко.

К поездке она подготовилась основательно — подобрала гардероб роскошных платьев, которые демонстрирует в сети. Одно из них она специально сшила прямо перед поездкой, едва не опоздав на самолет.

Также певица выгуляла свою любимую вышиванку, в которой прогулялась по старинным улицам Шефшауена.

Страна показалась Джамале такой интересной и многогранной, что она не смогла усидеть на одном месте в отеле и отправилась в путешествие, каждый день открывая для себя что-то новое. И хоть ее приключения только начались, певица полна впечатлений, которыми поделилась в Instagram.

«Марокко настолько яркая страна, что просто невозможно провести отпуск в одном месте. Мы отправились в путешествие в Маракеш. Первый город — мистический и старинный Танжер. Тут смешались Европа и Африка. Он был очень популярным среди авангардных писателей ХХ века», — поделилась впечатлениями певица.

А еще ее удивили старинные дома и необыкновенные двери.

«Каждый вход украшен композициями, символами, историями», — рассказала певица.

Ранее Джамала привела своего маленького сына Эмира-Рахмана на шоу «Голос.Діти», где выступает тренером.

Также «ФАКТЫ» писали о ярком медовом месяце в Турции Потапа и Насти. В этой же стране провела отпуск и певица Ирина Федишин, показав свою стройную фигуру в купальнике.

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