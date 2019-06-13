После первых родов я набрала 20 кг, но через полгода вернулась к прежней форме, — Марина Боржемская

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Канал СТБ начал съемки девятого сезона шоу «Зважені та щасливі». Этот сезон обещает стать особенным. В проект на место ведущей вернулась известная спортсменка Анита Луценко. По-прежнему помогать героям худеть будет тренер Марина Боржемская. Ее соперником станет кинопродюсер Иракли Макацария, пропагандирующий здоровый образ жизни. Оба тренера будут помогать худеть одиночкам, которые уверены: лишний вес — единственное, что мешает им устроить личную жизнь. Марина Боржемская уже четвертый год подряд занята в реалити «Зважені та щасливі». Несколько сезонов команду ее соперников тренировал бывший супруг Марины, известный спортсмен Вячеслав Узелков. Кстати, в прошлом году Марине в очередной раз удалось стать тренером-победителем. Ее подопечные Богдан и Олег Буряки выиграли главный приз проекта — 400 тысяч гривен. Марина признается, что шоу о похудении давно уже стало для нее родным. Каждый год на четыре месяца она переезжает из Винницы в Киев, чтобы находиться рядом с участниками реалити, а затем еще четыре месяца контролирует, как ее подопечные снижают вес дома.

«Иракли выглядит отлично, и я считаю его достойным соперником»

— Это уже мой четвертый сезон «Зважених» на СТБ и я чувствую себя очень уверенно, — рассказала Марина Боржемская. — У меня новый интересный соперник — тренер Иракли Макацария. Рада, что в шоу в качестве ведущей вернулась Анита Луценко. Я называю ее душой проекта. Вновь с нами диетолог Светлана Фус. В общем, этот сезон обещает стать особенным.

— Вы были знакомы с Иракли до проекта?

— Когда он принимал участие в шоу «Холостяк», я присутствовала на одном из выпусков пост-шоу в качестве эксперта. Поклонницей реалити я не была, но пару выпусков посмотрела. Правда, сейчас оцениваю Иракли не как «холостяка», а как тренера-профессионала. И надо признать, он меня приятно удивил. Моя первая оценка тренера — это его тело. Иракли выглядит отлично, и я считаю его достойным, сильным соперником.

Иракли Макацария стал тренером проекта «Зважені та щасливі» и соперником Марины Боржемской

— Не было сомнений, когда в очередной раз соглашались принять участие в «Зважених»?

— Ни разу не сомневалась в себе, хотя знаю, что велись кастинги на роль тренеров. Всегда готова к тому, что могу уйти из реалити. Понятно, что интерес зрителей надо все время подпитывать, вливая «новую кровь». Но понимаю, что я хороший профессионал, так что была рада, когда вновь получила приглашение на проект. Для меня это шоу уже давно стало частью жизни длиной в восемь месяцев. Знаете, «Зважені» — это такой мой ребенок, которого я вынашиваю и потом свое творение представляю на сцене.

— Вы погружены в проект больше, чем полгода — это достаточно сложно.

— Ровно четыре месяца идет съемочный период, а потом участники переходят на домашнее похудение. Но все это время я держу их на контроле, они находятся под моим присмотром. Даже когда возвращаюсь домой, в Винницу, где меня ждут клиенты.

— Не говоря уже о ваших детях…

— Стараюсь максимально делать так, чтобы Роберт и Оливочка всегда были со мной. Сейчас они в лагере. Затем Оливию я заберу на проект, а Роберт отправится в следующий лагерь — ему нравится таким образом проводить лето. Когда у Роберта были каникулы в школе, сын вместе с дочерью были со мной в Киеве, тренировали наших героев, помогали мне. Они тоже очень любят этот проект.

«Слава видится с детьми ровно столько, сколько хочет сам. Но обеспечивать сына и дочь должна я»

— Дети занимаются спортом?

— Оливия ходит на танцы, Роберт — на плавание. Когда мы дома, обязательно начинаем свой день с утренней зарядки. Я не заставляю детей специально заниматься каким-то видом спорта. Если им чего-то захочется, никогда не буду против. Моя задача как мамы лишь создать все условия для того, чтобы дети могли себе это позволить.

Марина старается делать все для того, чтобы сын Роберт и дочь Оливия всегда были рядом с ней

— Марина, каким было ваше детство?

— Я занималась абсолютно всем — танцами, сама училась кататься на коньках. В Виннице зимой замерзала река, и там я оттачивала свое мастерство. Ходила на легкую атлетику, увлекалась прыжками в длину. Училась еще и в музыкальной школе. Правда, родители не видели моего будущего в спорте, хотя у меня были достаточно хорошие результаты по легкой атлетике. Они думали, что это просто ребячество. Я была очень активной девочкой, не могла усидеть на месте, иначе просто угасала. Причем все, за что бралась, делала отлично.

— И так до сих пор?

— В этом году я стала понимать, что мне не хватает суток. Хочется сделать все больше и больше. Запустила в Instagram журнал для тех, кто намерен похудеть, готовлю еще один масштабный проект.

— В чем вы черпаете энергию?

— Совсем мало сплю. Бывает, ложусь в два часа ночи, а в пять уже просыпаюсь. Часто из-за того, что мне в голову пришла идея и я срочно должна ею с кем-то поделиться. Просто в моей жизни был достаточно длительный период, который, можно сказать, проспала. Думаю, многие заметили, как я изменилась за последний год. Особенно после некоторых событий в моей жизни (Марина имеет в виду развод с мужем, боксером и тренером четырех сезонов «Зважених» Вячеславом Узелковым. — Авт.). Возможно, меня это и подстегнуло. В какой-то момент поняла, что только я должна думать о будущем своих детей. В одно мгновение мы с ними остались одни, поскольку я ушла от Славы. Забрала детей и больше ничего не взяла. И это, наверное, был стимул для того, чтобы все изменить.

— Вячеслав не принимает участие в воспитании сына и дочери?

— Он видится с детьми ровно столько, сколько хочет сам. Но считаю, что обеспечивать Оливочку и Роберта должна я. Никого не виню — мы со Славой прекрасно прожили не один год. Я была счастливой женщиной. И в том, что произошло, виноваты оба. Но мы не можем чего-то ждать от другого. Мой лозунг: если оглядываешься назад, то лишь с благодарностью за полученный опыт.

Заслуга Славы в том, что с ним я прошла настоящую школу жизни. Мы вместе выстраивали его карьеру, преодолевали трудности, падения. Зато теперь я знаю, как выживать. События личной жизни изменили меня. Я накопила огромный опыт. Наверное, лет с семи уже была самостоятельной. Я средний ребенок в семье и рано узнала, как пришивать к школьной форме нарукавники и готовить еду. Когда выходила замуж за Славу, он знал, что я умею абсолютно все. А мне было тогда всего 17 лет.

«Тем, кому за 40, стоит увеличить потребление белка»

— Вы хоть когда-то отдыхаете?

— Пока об отдыхе не задумываюсь. Перед началом проекта мы с сестрой летали в Будапешт. А когда закончатся съемки, мечтаю, что мы всей большой семьей, вместе с родителями, отправимся в теплые страны.

— А сами вы когда-нибудь испытывали проблемы с весом?

— Родив Роберта, набрала 20 килограммов. Практически всю беременность пролежала — была угроза выкидыша. До этого у меня было три беременности, но так и не смогла выносить ребенка. Так что прекрасно знаю, что значит смотреть в зеркало и не нравиться себе. Через полгода после родов я вернулась к прежней форме. Но это были изнурительные тренировки и жесткое правильное питание. Вторая беременность прошла легко. До седьмого месяца я занималась на беговой дорожке и работала с клиентами. Будучи беременной Оливией, набрала всего четыре килограмма.

— Можете назвать основные правила диеты и физических нагрузок, которых стоит придерживаться летом?

— Надо стараться делать акцент на зелень. Обязательно есть продукты с содержанием белка — мясо, грибы. Тем, кому за сорок, потребление белка стоит увеличить в несколько раз. Конечно, не следует забывать о рыбе. Витамины лучше получать из ягод, перейти на легкие летние супы — окрошку, шпинатный крем-суп.

Три-четыре раза в неделю следует есть каши — это сложные углеводы. Можно позволять себе и сладкое, но только в первой половине дня — до 12 часов. Раз в неделю не вредно побаловать себя пирожным. Не забывать о цельно-зерновом хлебе, который прекрасно может заменить перекус. Ну и обязательно пить воду маленькими глотками — полтора-два литра в день. Я люблю кофе. Предпочитаю его без сахара и запиваю водой. А капучино или латте вполне могут заменить перекус.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что финалисты седьмого сезона популярного проекта «Зважені та щасливі» Алина Буць и Максим Письмиченко впервые стали родителями.

Фото СТБ



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