В ответ на открытие второго фронта Германия обрушила на Великобританию крылатые ракеты «Фау-1»

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 13—19 ИЮНЯ

Незадолго до высадки союзников в Нормандии, состоявшейся 75 лет назад, был вычислен код немецкого шифровального аппарата «Энигма», который считался несокрушимым

14 июня 1783 г. В правление Екатерины II издан указ о закрепощении украинских крестьян.

15 июня 1752 г. Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

16 июня 1894 г. По инициативе Пьера де Кубертена собрался конгресс, принявший решение возобновить проведение Олимпийских игр.

17 июня 1579 г. Английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением.

18 июня 1939 г. В Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник великому украинскому поэту.

19 июня 1862 г. На всей территории США запрещено рабовладение.



Открытию второго фронта положила начало Нормандская десантная операция («Оверлорд»). В ночь на 6 июня союзники под прикрытием массированных ударов авиации высадили на французский берег 6-ю британскую воздушно-десантную дивизию и американские 82-ю и 101-ю дивизии. В этот день на побережье Франции оказались 156 тысяч американских, английских и канадских солдат и около 10 тысяч единиц различной техники. К высадке союзников в Нормандии готовились больше года. Эта операция стала крупнейшим морским сражением в мировой истории.

При планировании операции «Нептун» (первой части «Оверлорда») возлагали большие надежды на внезапность. Сохранение тайны замысла и плана операции достигалось ликвидацией вражеской агентуры в США и Великобритании, двухмесячной изоляцией от внешнего мира штаба, разрабатывавшего план действий, тщательной охраной лиц, знакомых с подробностями операции. Около двух тысяч сотрудников контрразведки пристально наблюдали за личным составом с целью недопущения разглашения тайны и утечки информации. Была даже прекращена переписка личного состава с родными.

Высадка войск союзников в Нормандии стала крупнейшей морской операцией в мировой истории

Чтобы приковать внимание немцев к странам Юго-Восточной Европы, агенты спецслужб США и Великобритании начали переговоры с Турцией с целью вовлечения ее в войну в качестве союзника, а также с представителями венгерского правительства относительно выхода Венгрии из войны и капитуляции при подходе союзников к ее границе. Это стало известно руководству Германии и явилось одной из причин ввода немецких войск в Венгрию в марте 1944 года, что ослабило силы Германии в других странах. Подобные переговоры велись и с правительствами других европейских стран.

К тому же все делалось для введения в заблуждение противника относительно численности союзных войск и мест высадки на территории Франции. Для этого использовались и перевербованные агенты противника, и большое количество макетов самолетов, танков, боевых и транспортных судов, фальшивых палаточных лагерей, и ведение переговоров по ложным радиосетям. В Великобритании находился плененный в Тунисе в 1943 году бывший командир немецкого Африканского корпуса генерал Крамер. Через шведский Красный Крест его решено было отправить в Германию, но перед этим генерала провезли по дорогам Южной Англии, забитым боевой техникой и войсками, устроили обед с командующим 1-й группой армий генералом Паттоном и беседы с командирами дивизий, так что Крамер сделал вывод о подготовке союзников к высадке в районе Па-де-Кале. Свою точку зрения он довел до руководства сухопутных войск вермахта после возвращения в Германию. В результате, когда союзники высадились на севере, в Нормандии, наиболее сильная 15-я немецкая армия находилась на западе — в районе Па-де-Кале.

Немалую роль в успехе операции сыграло и то, что союзникам удалось разгадать код шифровального аппарата «Энигма», использовавшегося в Германии с 1920 года. Уникальная машина создавала возможности для более чем двухсот триллионов комбинаций букв и считалась несокрушимой. Незадолго до высадки в Нормандии код был вычислен, и в Берлине об этом не узнали. Расшифрованные данные раскрыли координаты расположения гитлеровских войск в Нормандии и подтвердили, что немцы «купились» на дезинформацию о фальшивых планах высадки.

«Энигма» создавала возможности для более чем двухсот триллионов комбинаций букв

Достижению тактической внезапности способствовал также выбор района высадки, не имевшего крупных портов и считавшегося невозможным для высадки стратегического десанта. Пересечь пролив Ла-Манш союзным войскам удалось благодаря катерам-амфибиям, сконструированным Эндрю Хиггинсом. Генерал Эйзенхауэр, руководивший англо-американскими силами при форсировании Ла-Манша, сказал: «Эндрю Хиггинс — человек, который выиграл войну для нас. Если бы Хиггинс не создал эти суда, мы никогда не смогли бы высадиться на открытом пляже. Стратегия всей войны была бы совсем другой».

К 12 июня был создан плацдарм протяженностью 80 километров по фронту и 10—17 километров в глубину. Положение немцев стремительно ухудшалось. Гитлер возлагал большие надежды на новое оружие — самолеты-снаряды «Фау-1». Оно было пущено в ход вскоре после высадки — в ночь на 13 июня. Наиболее интенсивно велся обстрел Лондона. Беспилотные ракетные средства разрушили 25 тысяч домов и убили более 6 тысяч человек. Морально-психологический эффект от нового оружия в первое время был значительным, но оно не смогло изменить ход событий. С «Фау-1» научились бороться — к августу 1944 года 80 процентов крылатых ракет уничтожались в воздухе.

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18 июня войска 1-й американской армии, наступая к западному побережью полуострова Котантен, отрезали и изолировали немецкие части на полуострове. К концу июня союзники овладели глубоководным портом Шербур и тем самым улучшили свое снабжение. Продвижению войск сильно мешали бокажи — живые изгороди, посаженные местными крестьянами и за сотни лет превратившиеся в непреодолимые препятствия даже для танков. Тогда к днищу танков M4 «Шерман» стали прикреплять острые металлические пластины, срезавшие бокажи. Немецкое командование рассчитывало на свои тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», но они стали легкой мишенью для авиации союзников. Их превосходство в воздухе решило исход битвы за Нормандию. К 25 июля численность союзников превышала 1 миллион 452 тысячи человек. Войска форсировали Сену и 25 августа при поддержке французских партизан освободили Париж.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как во Франции проходило празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии. Там же произошла и трогательная встреча бывших влюбленных, американского солдата и француженки, которые познакомились в 1944 году и вновь увиделись только сейчас.



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