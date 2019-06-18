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До чего дошел прогресс: в США пациентов начали оперировать роботы
Специалисты Оксфордского университета (США) впервые протестировали робота во время операций на глазах. Довериться машине рискнули 12 пациентов. С помощью роботизированной системы больным иссекали участки эпиретинальной макулярной и внутренней пограничной мембран сетчатки, вводили лекарство. Также троим пациентам удалили кровоизлияния.
В перспективе специалисты хотят исследовать доставку генотерапевтических препаратов в сетчатку глаза. Начать эти испытания планируется в нынешнем году.
Ранее в США впервые робот-хирург провел операцию на мягких тканях без помощи человека. Пациенту успешно удалили аппендикс.
«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Китае медцентр принял на работу роботов-медсестер.
Тем временем роботы стали надежными помощниками украинских военных на Донбассе.
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