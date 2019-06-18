26.20 / 26.70 26.43 / 26.44
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

До чего дошел прогресс: в США пациентов начали оперировать роботы

7:44 19 июня 2019 33
робот делает операцию
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Специалисты Оксфордского университета (США) впервые протестировали робота во время операций на глазах. Довериться машине рискнули 12 пациентов. С помощью роботизированной системы больным иссекали участки эпиретинальной макулярной и внутренней пограничной мембран сетчатки, вводили лекарство. Также троим пациентам удалили кровоизлияния.

В перспективе специалисты хотят исследовать доставку генотерапевтических препаратов в сетчатку глаза. Начать эти испытания планируется в нынешнем году.

Ранее в США впервые робот-хирург провел операцию на мягких тканях без помощи человека. Пациенту успешно удалили аппендикс.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Китае медцентр принял на работу роботов-медсестер.

Тем временем роботы стали надежными помощниками украинских военных на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины