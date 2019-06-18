Здоровье

До чего дошел прогресс: в США пациентов начали оперировать роботы

Специалисты Оксфордского университета (США) впервые протестировали робота во время операций на глазах. Довериться машине рискнули 12 пациентов. С помощью роботизированной системы больным иссекали участки эпиретинальной макулярной и внутренней пограничной мембран сетчатки, вводили лекарство. Также троим пациентам удалили кровоизлияния.

В перспективе специалисты хотят исследовать доставку генотерапевтических препаратов в сетчатку глаза. Начать эти испытания планируется в нынешнем году.

Ранее в США впервые робот-хирург провел операцию на мягких тканях без помощи человека. Пациенту успешно удалили аппендикс.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Китае медцентр принял на работу роботов-медсестер.

Тем временем роботы стали надежными помощниками украинских военных на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter