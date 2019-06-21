Мне нравится постоянная работа актера. Президент — это временное трудоустройство, — Уилл Смит

Интервью со звездой

В конце мая в мировой прокат вышел фильм «Аладдин», снятый знаменитой студией Walt Disney на основе одноименного полнометражного мультфильма 1992 года. Как уже сообщали «ФАКТЫ», на протяжении последних двух лет Walt Disney переснимает свои классические анимационные ленты, превращая их в художественные. И эти необычные ремейки пользуются огромным успехом у зрителей. Уже прошли в прокате «Книга джунглей», «Золушка», «Красавица и чудовище», «Дамбо». На очереди «Король Лев». Когда вышел первый официальный трейлер «Аладдина», тысячи пользователей соцсетей обрушились с резкой критикой на увиденное. Их возмутил Джинн в исполнении Уилла Смита. Многие сочли его карикатурным и даже неприятным. СМИ предрекали картине провал в прокате. Однако эти прогнозы не оправдались. «Аладдин» собрал на данный момент 618,7 миллиона долларов. И это еще не окончательный итог. Его продолжают показывать в кинотеатрах во многих странах мира, включая Украину. А пока он занимает четвертое место в списке самых кассовых фильмов 2019 года. И Джинн в исполнении Уилла Смита оказался очень хорош. Для актера этот успех необычайно важен. Ведь зрители не видели Смита на протяжении последних трех лет на большом экране. В 2016 году вышли два фильма — «Отряд самоубийц» и «Скрытая красота». В 2017 году Уилл исполнил главную роль в фантастическом боевике «Яркость», который был снят интернет-студией Netflix. Исчезновение актера такого уровня не осталось не замеченным. Сам Смит до сих пор никак не комментировал причины взятой паузы. Ходили разные слухи. Ведь поклонники привыкли видеть своего кумира в одном-двух блокбастерах ежегодно. Он полюбился миллионам зрителей во всем мире благодаря ролям в фильмах «Люди в черном», «День независимости», «Плохие парни», «Я, робот», «Хэнкок». О том, как снимался «Аладдин», а также о причинах, побудивших его сделать перерыв в карьере, Уилл Смит откровенно рассказал в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Джинн, обладая огромными возможностями, невероятной магической силой, остается при этом рабом лампы»

— Уилл, с возвращением! Куда вы пропали почти на три года? Чем занимались? Решили просто отдохнуть?

— Не совсем так. Мне потребовались два года, чтобы хорошенько разобраться в самом себе. Это было чем-то вроде духовного путешествия. И очень рад, что «Аладдин» стал фильмом, с которым я вернулся на большой экран.

— Что за вопросы не давали вам покоя?

— В сентябре прошлого года мне исполнилось 50 лет. И я вдруг задумался: есть ли мне чем гордиться? Что я успел за полвека сказать этому миру? Какой вклад внес в жизнь всего человечества? Какими идеями за время своей активной карьеры делился со зрителями? Оказал на них положительное или дурное влияние?

— Вы нашли ответы на эти, прямо скажем, непростые вопросы?

— И да, и нет. Но «Аладдин» мне помог хоть немного разобраться. Я играю Джинна, и мне понравилась его идея проверять все коробки, прежде чем принять какое-то решение. Пришлось по душе его чувство юмора. С другой стороны, я вдруг понял главное в нем — Джинн, обладая огромными возможностями, невероятной магической силой, остается при этом рабом лампы. Это удивительная аллегория. Он — узник собственной судьбы. Как и я. Уилл Смит оказался узником собственного успеха.

Джинн в исполнении Уилла Смита оказался очень хорош. Кадр из фильма «Аладдин»

— И это сейчас говорит великий Уилл Смит? Один из самых популярных актеров в мире?!

— Да. На первый взгляд, у меня все в порядке. Успешный актер и музыкант. «Оскара» пока не получил, зато у меня есть четыре «Грэмми». И я неплохо зарабатываю, занимаясь при этом любимым делом. Но Уилл Смит стал заложником имиджа Уилла Смита! Я как личность утратил свободу, потому что все вокруг ждали от меня поступков, поведения, высказываний только в духе актера. И мне все сильнее хотелось освободиться от… Уилла Смита.

Я вдруг понял, что никто не хочет воспринимать меня всерьез. Продюсеры намеревались снимать меня исключительно в комедиях и боевиках. И всем было плевать, что я думаю о глобальных проблемах. А мне хотелось делать что-то такое, что могло улучшить жизнь людей, внести свой вклад в развитие человечества. Эти мысли не давали спокойно работать. Возникла настойчивая потребность покопаться в себе. И я этим занялся. И вдруг подумал: если у меня получается повышать людям настроение своей игрой и своими песнями, может, в этом и заключается мое предназначение? Может, именно этим я делаю их жизнь лучше? Надеюсь, я пережил личный кризис. И в этом мне помогла работа над «Аладдином».

«Продюсеры намеревались снимать меня исключительно в комедиях и боевиках. И всем было плевать, что я думаю о глобальных проблемах», — говорит Уилл Смит. Фото Getty Images

— Вы сразу согласились на эту роль?

— Скажу так. Те, кому фильм понравился, должны благодарить прежде всего моего сына Джейдена.

— Но ведь он не снимался в «Аладдине»!

— Если бы не он, я бы тоже в нем не снимался. Сейчас объясню. Когда я решил снова сниматься, мне прислали одновременно три сценария. Среди них был и «Аладдин». Я никак не мог сделать выбор. Не хотел ни с кем советоваться из коллег. Дома тоже никому не говорил. Джинн мне нравился. Я вспомнил, как несколько раз смотрел этот замечательный мультфильм. Подошел к зеркалу и произнес несколько фраз из сценария. И тут же поймал себя на том, что невольно копирую Робина Уильямса. Ведь это он озвучивал Джинна в 1992 году. И сделал это так талантливо, так блестяще, что ничего менять уже не хотелось.

Я понимал, что буду просто повторять его интонации, даже жесты. И обязательно проиграю оригиналу. Уже хотел отказаться от роли, как вдруг появился Джейден. «Чувак! У меня проблема. Есть три сценария. Не могу решить, какой из них выбрать», — говорю я. Сын нехотя берет их в руки, читает названия, два отбрасывает сразу. А третий какое-то время держит перед собой. «Старик! Это же Джинн. Ты что — свихнулся?! Ты еще меня спрашиваешь?!» — говорит Джейден. Вот так все и решилось. И помог мне мой 20-летний сын.

Но не только в этом. Когда я, уже дав согласие, начал продумывать психологию своего героя, неожиданно понял, что меня сближает с Джинном. Его отношение к Аладдину. Он чувствует ответственность за этого парня, любит его. Помогает разобраться в непростых вопросах, в том числе любовного характера. Ведь воришка Аладдин влюбился в принцессу Жасмин. И это его первая любовь. Он не знает, как себя вести, что делать. Голова идет кругом! Кому, как не мне, отцу двоих сыновей примерно такого же возраста, как Аладдин, не знать, что нужно сказать юноше. И это понимание определило стержень моего видения роли.

Думаю, я оказался прав. Почувствовал это, когда мы приступили к съемкам. Аладдина сыграл, как вы знаете, Мена Массуд. Это его первая роль в полнометражном фильме. До этого он снимался в короткометражках и сериалах. Парню 27 лет. Моему старшему сыну Трею столько же. И я стал для Мены другом и наставником. Надеюсь, не слишком на него давил (смеется).

«Об „Аладдине“ мне будет напоминать тюрбан, который тихонько стянул из своего трейлера»

— Режиссер не возражал?

— Гай Ричи? Нет, что вы! Кстати, я его называю теперь Плач Ричи. Он не обижается. Смеется.

— Вы же с ним первый раз работали?

— Да, раньше не доводилось, а мне его фильмы нравятся. В них столько юмора! Взять хотя бы «Карты, деньги, два ствола». Или «Большой куш». Слышали историю, как Брэд Питт умолял Гая взять его в эту картину? Ричи подтвердил мне, что так все и было. Брэд хотел получить главную роль, но Гай уже решил, что сниматься в ней будет Джейсон Стэтэм. И сказал Питту, что есть только одна свободная роль — цыгана. И Брэд согласился.

— Вам понравилось сниматься у Ричи?

— Невероятно! По его картинам я и представить себе не мог, насколько он тактичен в работе с актерами. Это его фирменный стиль. Ричи сначала дает вам полную свободу. Сидит тихо в стороне и смотрит. Так снимаются первые пять-шесть дублей. И вы верите в то, что делаете все прекрасно. Это чувство окрыляет. Вас несет. Потом Гай предлагает вместе просмотреть отснятые дубли. И вот тут начинается его «плач». Он тактично просит вас, даже умоляет, вот тут изменить интонацию, а здесь сделать такой жест, а вот здесь стать немного иначе. Отказать ему просто невозможно. И вы остаетесь в полной уверенности, что блестяще справились с поставленной задачей без его вмешательства. А он добивается от вас того, к чему стремился с самого начала. Мне это понравилось.

— Я задаю этот вопрос всем актерам — вы забрали себе что-нибудь на память из реквизита?

— О, мне нравится оставлять после каждого фильма какой-то сувенир. Особенно что-нибудь из одежды. Об «Аладдине» мне будет напоминать тюрбан, который тихонько стянул из своего трейлера.

— Это был ваш первый фильм с Walt Disney. Понравилось?

— Сам поражаюсь, как это они меня до сих пор не приглашали прежде. Мы же созданы друг для друга! Если серьезно, меня всегда поражает ожившее волшебство в их мультфильмах и фильмах. Уверен, в душах детей все эти сказочные истории оставляют неизгладимый след. Именно поэтому думаю, что снимать фильмы для детей гораздо сложнее. Ответственность выше в разы.

— Из всех диснеевских мультфильмов (исключим из этого списка «Аладдина») какой эпизод ваш любимый?

— Меня всегда трогал до слез момент, когда в мультфильме «Король Лев» умирает Муфаса — отец главного героя. Я давно знаю, когда и как это произойдет, но всякий раз так и хочется воскликнуть: «Нет! Зачем?!»

Для меня такие моменты в кино — главные и самые сильные. И как для простого зрителя, и как для профессионала. Когда такой впечатляющий эпизод возникает в начале или середине фильма, понимаешь, какую ответственность взяли на себя его создатели. Оставшаяся часть картины ни в коем случае не должна опускаться ниже заданной таким моментом высоты. Иначе зрители будут разочарованы. И этот эпизод вскоре забудется. «Король Лев» это испытание с честью выдержал. Очень надеюсь, что и в игровой версии им удалось добиться такой же глубины чувств и переживаний.

— Вы упоминали в нашей беседе Робина Уильямса, то, как он озвучил Джинна. Как все-таки вам удалось внести свои оригинальные ноты в эту роль?

— Вы очень точно употребили слово «ноты». Именно музыка, песни помогли мне справиться с этой задачей. Особенно песенка Friend Like Me («Такой друг, как я». — Ред.). Я прослушал ее несколько раз и вдруг уловил в ней ритм, характерный для классического хип-хопа. Нужно было только чуть-чуть изменить темп. Мы сделали это. И она зазвучала в точности, как хип-хоп, на котором я когда-то вырос. И я сказал себе: Уилл, это же твое. У тебя такая музыка в крови. Чуть-чуть измени темп. Твой Джинн — любитель хип-хопа. Он поет, танцует, двигается так, как ты делал это в молодости. И все получилось. Я сыграл танцующего хип-хоп Джинна.

— Я понимаю, что в фильме в эпизодах с вашим участием частично присутствует трехмерная компьютерная графика. И все же ваша физическая форма впечатляет. Это ваши мускулы, бицепсы, «кубики»?

— Как бы мне сейчас хотелось ответить: конечно, мои! Но не хочу никого обманывать. Скажу больше, в «Аладдине» нет ни единого кадра со мной настоящим! И я счастлив услышать от вас такой вопрос, потому что сама его постановка доказывает, что компьютерщики Walt Disney проделали потрясающую работу. Только не подумайте, что меня просто взяли и нарисовали в 3D. Я на самом деле играл Джинна. И меня снимали, как положено. Только потом специалисты по трехмерной компьютерной графике брали отснятый материал и колдовали над ним. Признаюсь, я не знаю эту технологию. Но результат мне нравится. Конечно, я стараюсь держать себя в форме. Сейчас снимаюсь в третьей части «Плохих парней», а там все по-настоящему — погони, драки. И все же, скажу честно, пару «кубиков» в «Аладдине» мне пририсовали.

— А все эти потрясающие виды в картине — тоже компьютерные штучки?

— Нет, тут все честно. Мы снимали натуру в Месопотамии. Это историческая область на Ближнем Востоке в долине между Тигром и Евфратом. Специально отправились туда, чтобы вдохнуть воздух «Тысячи и одной ночи». Это очень важно и для актеров, и для зрителей. Конечно, были декорации. Нужно было создать прекрасные дворцы и многое другое. Настоящие съемки природы добавили правдивости фильму. А мы впитали в себя хотя бы частичку арабской культуры. Кстати, там настал мой черед учиться у Мены Массуда. Ведь он родился в Каире, а потом уже перебрался в Канаду. Для него это все — родные места.

— В начале нашей беседы вы говорили о своих сомнениях, желании улучшить жизнь простых людей. Сейчас демократы в США ищут кандидата, который был бы способен противостоять Дональду Трампу на следующих президентских выборах. Не возникала мысль самому бросить ему вызов?

— Я предпочитаю все же и дальше развлекать людей. Мне больше нравится постоянная работа актера. Президент — это временное трудоустройство… Прежде чем соваться в Белый дом, нужно хотя бы раз сыграть президента США в кино. Скажем, в моем случае это мог бы быть Барак Обама (смеется).

— Это ваше желание?

— Может быть.

— Хорошо, задам вопрос иначе. В «Аладдине» Джинн должен исполнить три желания того, кто выпустит его из лампы. Предположим, у вас есть возможность попросить только об одном желании. Что бы вы сказали Джинну?

— Интересно, что вы задали мне такой вопрос. Мы это обсуждали буквально на днях с моими детьми и женой (Уилл Смит женат на актрисе Джаде Пинкетт-Смит. У них двое общих детей — сын Джейден и дочь Уиллоу. Сын Трей — ребенок от первого брака актера. — Ред.). И они тоже спросили меня об этом.

Уилл Смит женат на актрисе Джаде Пинкетт-Смит. У них двое общих детей — сын Джейден и дочь Уиллоу. Сын Трей — ребенок от первого брака актера

— И что вы ответили?

— Я сказал, что попросил бы Джинна дать всем нам полное взаимопонимание. Неумение слышать друг друга является, как мне кажется, главной проблемой человечества. Отсутствие взаимопонимания порождает страх и насилие. Только с ним мы можем рассчитывать на мирную жизнь.

— И вы еще не хотите баллотироваться в президенты! Последний вопрос. Оцените в трех словах фильм «Аладдин».

— Я могу это сделать в трех слогах! Ска-зоч-но!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что знаменитый робот София отказала в поцелуе кинозвезде Уиллу Смиту (видео). Кроме того, артист порадовал поклонников, исполнив зажигательный танец тверк.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Suzy Maloy/ The Interview People)



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter