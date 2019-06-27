- 17:31 Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины
- 17:20 Лилия Ребрик стала стервой
- 17:18 Зеленский потребовал от Климкина объяснений из-за пленных моряков
- 17:09 Освобождением украинских пленных Путин подталкивает Зеленского в "нежные объятия" Медведчука, — Тука
- 16:56 «Звездные войны» продолжаются: ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Дарта Вейдера
- 16:53 Зеленский резко высказался в адрес Медведчука
- 16:48 Непогода в Киеве: в сети показали впечатляющее видео последствий
- 16:45 В полиции отреагировали на сообщение соцсетей о "банде педофилов", орудующей в Украине
- 16:34 Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов
- 16:25 Узник Кремля Балух объявил новый голодный протест
- 16:22 По Версальскому договору Германия должна была выплатить контрибуцию, равную 100 тысячам тонн золота
- 16:20 Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабами
Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабами
На досрочных выборах в Верховную Раду баллотируются многие представители шоу-бизнеса, к примеру, певец Святослав Вакарчук, комик Сергей Сивохо и телеведущий Сергей Притула. Теперь стало известно о попытке прорваться в парламент народного артиста Украины Иво Бобула, на что сразу же отреагировали соцсети.
Как сообщает «Информатор», 66-летний певец баллотируется по спискам партии «Патриот», в которых он занимает пятое место.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свои силы в политике попытается попробовать актер студии «Квартал 95» — Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в народные депутаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...