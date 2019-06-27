Украина

Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабами

На досрочных выборах в Верховную Раду баллотируются многие представители шоу-бизнеса, к примеру, певец Святослав Вакарчук, комик Сергей Сивохо и телеведущий Сергей Притула. Теперь стало известно о попытке прорваться в парламент народного артиста Украины Иво Бобула, на что сразу же отреагировали соцсети.

Как сообщает «Информатор», 66-летний певец баллотируется по спискам партии «Патриот», в которых он занимает пятое место.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свои силы в политике попытается попробовать актер студии «Квартал 95» — Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в народные депутаты.



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