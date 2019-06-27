Мы установили, что Владимир Ивасюк не мог повеситься сам, — судэксперт Александр Рувин

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все тайное становится явным

Сорок лет прошло с того момента, когда при загадочных обстоятельствах погиб легендарный композитор, автор песни «Червона рута» Владимир Ивасюк. 18 мая 1979 года его тело нашел солдат советской армии. По данным следствия, тело композитора провисело на дереве в Брюховичском лесу две недели. Рядом находится поселок, по тропинке, по которой пробегал солдат, ходили местные жители. Но музыканта никто из них почему-то не увидел. По официальной версии, композитор совершил самоубийство, повесившись на дереве. Множество нестыковок не помешало следователям закрыть уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления через два месяца после начала расследования. Однако через 30 лет дело о смерти Ивасюка открыли вновь. Следствие шло три года, но не дало никаких результатов. В 2014 году расследование резонансного дела было опять возобновлено. У следствия появились неопровержимые доказательства того, что Владимир Ивасюк не мог покончить жизнь самоубийством. Однако через несколько месяцев дело закрыли вновь. И вот недавно по заданию прокуратуры Львовской области в Брюховичском лесу была проведена еще одна экспертиза, в очередной раз подтвердившая: есть все основания полагать, что Ивасюка все-таки убили. Удастся ли на этот раз довести уголовное дело до конца или оно в очередной раз будет закрыто?

Перед похоронами сотрудники КГБ «настоятельно не рекомендовали» родственникам Ивасюка приходить на кладбище

Владимир Ивасюк стал легендой еще при жизни. Его песни «Червона Рута», «Водограй» звучали по всему Советскому Союзу, на концерты невозможно было достать билет. По тем временам Ивасюк был достаточно состоятельным человеком. Ему удавалось зарабатывать именно музыкой, что в СССР было довольно сложно.

В руководстве Компартии Советского Союза музыканта недолюбливали, мол, не пишет песен про Ленина, тракторы и колхозы. Композитора считали неблагонадежным. Согласно рассекреченным материалам, к Ивасюку был приставлен агент КГБ, докладывавший своему руководству о каждом шаге всенародного любимца. Есть также сведения, что Владимира безуспешно пытались завербовать агенты советской спецслужбы.

На самом пике славы 30-летний Ивасюк неожиданно исчез. 24 апреля 1979 года он зашел во Львовскую консерваторию, где сделал один звонок. Все, кто видел его в тот день, говорили, что Владимир был веселым, говорил о том, что собирается сдавать сессию. Вскоре после того, как музыкант ушел, в консерватории появился неизвестный мужчина и начал расспрашивать преподавателей об Ивасюке. А 18 мая тело композитора нашли в Брюховичском лесу.

Милицейская ориентировка на пропавшего Владимира Ивасюка

Похороны Владимира Ивасюка во Львове переросли в многотысячную манифестацию, хотя власти сделали все возможное, чтобы не пустить людей проститься с композитором. Известно, что перед похоронами сотрудники КГБ «настоятельно не рекомендовали» родственникам Владимира приходить на кладбище. Запрещалось также фотографировать во время похорон. У тех, кто все-таки пытался сделать снимки, отбирали фотоаппараты и засвечивали пленки. Люди рыдали, когда пели песню «Чуєш, брате мій».

Могила Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове

На сороковой день кто-то поджег могилу Ивасюка, хотя в милицейском рапорте было записано: произошло самовозгорание сухих листьев. Могила композитора горела трижды.

Вскоре после похорон скончался друг семьи Ивасюков, бывший ректор медицинской академии, пригласивший Владимира во Львов. Сразу же после похорон композитора он сказал своим друзьям странную фразу: «Следующим буду я». Он поехал навестить могилы своих родственников в Ривненской области и через короткое время погиб.

Еще один человек — психиатр, лечивший Ивасюка, — также погиб при загадочных обстоятельствах после смерти своего знаменитого пациента. По официальной версии, его убил во время ссоры родственник. Сегодня известно, что этот психиатр прописал Ивасюку таблетки, от которых Владимир часто пребывал в полусонном состоянии. Перед похоронами композитора, когда история с таблетками была еще не известна, врач попросил у родственников автора «Червоної рути» прощения.

«Ивасюк шел по лесу, но его обувь абсолютно чистая»

Несмотря на то, что три уголовных дела, которые могли бы пролить свет на причину гибели Ивасюка, были закрыты, совсем недавно в Брюховичский лес отправилась группа экспертов во главе с директором Киевского института судебных экспертиз Александром Рувиным. Сделанные ими выводы рассеяли все сомнения. По словам эксперта, им удалось установить, что самоубийство было инсценировано.

— В те годы, сорок лет назад, следствие всегда завершалось так быстро? Ведь всего за два месяца установили, что Ивасюк покончил с собой. И это несмотря на огромное количество нестыковок.

— Если нужно было закрыть дело, то так обычно и поступали. У нас есть заключение судмедэкспертов, которые проводили экспертизу по фотографиям из уголовного дела и по другим материалам. Указывается, что трансгуляционная борозда, которая появляется на шее в момент удушения, могла образоваться как при жизни, так и уже после смерти композитора. То есть эксперты не исключают, что в Брюховичском лесу было повешено тело уже мертвого Ивасюка.

По поводу массы нестыковок вы действительно правы. Во время экспертизы мы не проводили эксгумацию тела музыканта. Сорок лет спустя, сами понимаете, уже нечего эксгумировать. Но все фотографии в деле сохранились. Один том этого дела находится у меня. Вот обратите внимание на эту фотографию (Александр Рувин указывает на фото узла. — Авт.). Это узел, на который была затянута петля в тот момент, когда обнаружили тело Ивасюка. Ничего странного не замечаете?

— На фото узел затянут слабо.

— Вот именно! Две недели, по официальным данным следствия, в петле висит труп, а узел при этом плохо затянут. Как такое может быть? Когда происходит удушение — человек непроизвольно сопротивляется. И если бы Ивасюк вешался сам, этот верхний узел был бы плотно затянут, а не так, как на снимке. Это мы установили по фотографиям сорок лет спустя. Но тогда на это никто не обратил внимания. Еще деталь. Ветка, на которой якобы повесился Ивасюк, диаметром всего 4 сантиметра. Почему композитор не выбрал более толстую ветку для своего самоубийства? Ведь тонкая могла поломаться. Еще. Вот фотография обуви, в которой Ивасюк шел по лесу. Обратите внимание на подошвы — они абсолютно чистые. Как такое могло быть?

— Может, обувь была помыта, а потом уже ее сфотографировали?

— Нет, конечно. Никто никаких манипуляций с обувью Ивасюка не проводил. В каких ботинках его нашли, такие и были сфотографированы.

— Как же тогда Ивасюк оказался возле этого дерева, не запачкав обувь? Может быть, его тело к месту инсценировки самоубийства привезли на машине? Но тогда должны были остаться следы от протектора.

— Нет. Следов от машины обнаружено не было. По крайней мере, в материалах дела об этом не упоминается. Может, их тогда и не искали. Ведь почти сразу, как только обнаружили тело, начали говорить о суициде.

«В кармане Ивасюка была обнаружена записка с указанием фамилий двух женщин и номеров телефонов»

— Расскажите, как происходил следственный эксперимент с вашим участием? Вы нашли то дерево, на котором был повешен Ивасюк?

— В этом не было необходимости. За сорок лет дерево выросло. Поэтому мы искали в том же месте дерево, похожее по описанию на то самое, где в петле нашли труп композитора. Все характеристики дерева нам были известны. Мы нашли бук, фактически идентичный. Больше всего нас интересовал диаметр его ветки и расстояние от земли. Как известно, узел пояса плаща, на котором был повешен Ивасюк, был закреплен на ветке, на высоте почти два метра от земли. Сама ветка начиналась на высоте 1 метр 71 сантиметр и уходила вверх. Узел был завязан на расстоянии 70 сантиметров от ствола. И мы нашли такое дерево.

Следственный эксперимент проводился в то же время года, при тех же погодных условиях, какие были 40 лет назад. Для участия в этом эксперименте мы пригласили спортсмена, физически очень сильного, который много раз подтягивается на одной руке. Хотя сам Ивасюк не был так же развит физически. Спортсмен, кстати, был точно такого же роста, как Владимир Ивасюк…

Для следственного эксперимента подобрали дерево, очень похожее на то, на котором 40 лет назад нашли повешенным Ивасюка. Фото из уголовного дела

— И вы пытались, простите за такое сравнение, «повесить» этого спортсмена, чтобы определить, насколько это возможно?

— Для начала мы проверили, сможет ли физически сильный человек, подтянувшись на одной руке, другой завязать на ветке петлю. Так вот, подтянуться-то он подтянулся, но петлю затянуть не смог.

Взяли другую ситуацию. А что если с Ивасюком были еще два человека, которые помогли ему повеситься? Два наших сотрудника тянули изо всей силы ветку вниз, чтобы можно было накинуть петлю на шею нашего статиста. Но бук — это очень крепкое и упругое дерево. Наши сотрудники не смогли справиться со своей задачей и ветку к земле так и не притянули.

— Как же тогда Ивасюка могли повесить, если даже вдвоем сотрудники полиции не справились с этой задачей?

— Я думаю, могли быть использованы подручные средства — табуретка, лестница, что угодно. Не исключено, если преступников было как минимум двое, один из них мог залезть по лестнице, сделать петлю, а второй — поднял тело композитора.

«Все документы по следственному эксперименту мы передали в прокуратуру», — говорит Александр Рувин

— Были ли найдены еще какие-то улики, на которые не обратили внимания следователи сорок лет назад?

— В кармане у погибшего обнаружили лишь три рубля с малиновым пятном неизвестного происхождения и записку с фамилиями двух женщин и номерами телефонов. Скорее всего, эти женщины — родственницы. У них одна фамилия. Но их никто не разыскивал и не опрашивал.

— Каковы перспективы этого дела?

— Не знаю, мы выполнили свою работу. Все документы по следственному эксперименту передали в прокуратуру. От нас требовалось выяснить, мог ли Ивасюк повеситься сам. Мы установили, что не мог. А дальше — дело следствия.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» тогдашний первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша, расследовавший это уголовное дело, также обращал внимание на ряд странностей.

— Согласно данным уголовного дела, тело покойного несколько недель провисело на открытой местности в лесу — под дождем, ветром и в сырости, но практически не разложилось, — рассказывал Николай Голомша. — Хотя по всем законам природы при таких обстоятельствах от тела должна отчлениться голова. Тем не менее этого не произошло. Тело столько времени провисело в петле, а его не погрызли собаки? Кроме того, у Ивасюка были сломаны пальцы на руках — это свидетельствовало о пытках, которым его подвергали перед смертью.

Помимо прямых доказательств того, что Владимир Ивасюк не мог сам покончить с собой, есть множество косвенных. Вокруг композитора создавались разные сложные ситуации, когда его травили, буквально вгоняли в депрессию. Владимир тревожился, чувствовал опасность — это подтверждали множественные показания его близких друзей. Музыканта приглашали в «органы» на так называемые профилактические беседы, давили на членов семьи, друзей, причем даже после его смерти.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Владимира Ивасюка удостоили звания Героя Украины, а во Львове композитору открыли памятник.



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