1 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит невролог Анастасия Гончар

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Внезапно нарушились речь или зрение, возникла слабость в руке или ноге либо в обоих конечностях. Это иногда сопровождается тошнотой, рвотой, потерей равновесия, сильной головной болью, головокружением. Но если в течение нескольких минут или часов грозные симптомы исчезают, человек зачастую успокаивается, не считая нужным обратиться к семейному доктору, чтобы обследоваться. Читайте в «ФАКТАХ»: Признаки инсульта: что нужно об этом знать



— Что делать при подозрении на инсульт?

— Вызвать «скорую», — рассказывает невролог Киевского городского центра нейрореабилитации, действующего на базе столичной клинической больницы № 18, Анастасия Гончар. — Бригада доставит в специализированное отделение, где сделают компьютерную томографию, чтобы уточнить диагноз. Если геморрагический инсульт (он сопровождается кровоизлиянием) исключается и нет противопоказаний, то пациенту введут препарат, растворяющий тромб, — проведут тромболизис. Но нужно успеть сделать это в течение четырех с половиной часов от начала симптомов.

— После лечения пациенту предстоит реабилитация. Как она проходит у вас?

— Ранняя реабилитация проводится уже в отделении. Сразу после инсульта начинают профилактику пролежней: медработники и родственники каждые два часа переворачивают пациента. Больной под руководством специалистов учиться глотать, говорить, двигать рукой или ногой. А в нашем центре над восстановлением пациента работает мультидисциплинарная бригада специалистов. Кроме невропатолога в нее входят врач лечебной физкультуры, физический реабилитолог, эрготерапет, нейропсихолог, логопед-афазиолог и другие специалисты.

Чем помочь человеку с подозрением на инсульт до приезда «скорой»? Как вернуть в строй непослушную руку или ногу? Какие упражнения ускорят восстановление речи и укрепят память? Как избежать повторного инсульта? На эти и другие вопросы наших читателей, в понедельник, 1 июля, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Анастасия Васильевна Гончар. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 июля

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