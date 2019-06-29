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Черника бесполезна для зрения: Супрун опровергла популярные мифы о ягодах
Черника не улучшает зрение, малина не сбивает температуру, а сочетать ягоды лучше всего с жирами. Такие советы дала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, продолжая кампанию по развенчанию популярных мифов о здоровье.
Как отмечает и.о. министра, пока что не собрано достаточно доказательств, что черника может улучшить зрение. При этом в пользе ягоды нет сомнений: антоцианы черники обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, а таннины имеют противомикробные свойства. Черника полезна людям с диабетом второго типа, поскольку повышает чувствительность тканей к инсулину у людей с ожирением.
Что касается малины, то она при всех ее ценных свойствах абсолютно бесполезна для снижения температуры. Ацетилсалициловой кислоты в 100 граммах ягод в 300 раз меньше, чем в таблетке. У малины есть действительно полезная для здоровья особенность — она на 15% уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней, но для этого нужно каждый день съедать минимум 200 граммов ягод.
Включая ягоды в рацион, важно помнить, что морсы полезнее компотов, а замороженные клубника/малина/черника лучше варенья. Чтбы витамины А и Е хорошо усваивались, ягоды полезно сочетать с жирами. «Например, соус из малины или смородины и жирная рыба, печеночный паштет и ягодный мармелад, или сочетание йогурта/сметаны, какао, тахини (кунжута) и ягод», — предлагает и.о. министра.
Напомним, ранее Супрун объяснила, почему не стоит налегать на фруктовые соки и почему яблоками не вылечить дефицит железа в организме.
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