Интервью со звездой

Ее настоящее имя Брианна Сидони Десанье. Но во всем мире она известна как Бри Ларсон, звезда Голливуда, сыгравшая главную роль в фильме «Капитан Марвел». Картина вышла в прокат в марте 2019 года и стала одним из самых кассовых фильмов в истории. Сборы составляют на сегодняшний день 1 миллиард 128 миллионов долларов! «Капитан Марвел» принес студии Walt Disney почти миллиард долларов чистого дохода. Критики считают, что создатели фильма уловили настроения, царящие в современном обществе. Сделать в фантастическом боевике главным супергероем женщину — это была хорошая идея. Однако многие не понимали, почему на эту роль пригласили именно Бри Ларсон, в активе которой не так уж много заметных фильмов. Действительно, еще несколько лет назад мало кто знал эту американскую актрису. Она снималась преимущественно в комедийных телешоу и сериалах. На большом экране Бри также доверяли только небольшие роли в комедиях, например, в фильмах «Мачо и ботан» или «Девушка без комплексов». Все изменилось в 2015 году, когда Ларсон сыграла главную роль в драме «Комната». Это была история молодой женщины, которая провела несколько лет в плену у насильника. Он заточил ее в маленькой комнате, когда ей было 17. Она забеременела и родила сына. Ребенок в возрасте пяти лет сумел бежать и рассказал полицейским о маме. Женщина и ее сын обрели свободу, но им предстоял очень сложный и болезненный период адаптации к нормальной жизни. Критики по достоинству оценили блестящую игру Ларсон. За эту роль она получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Такой успех открыл ей двери всех голливудских студий. В 2017 году Бри сыграла в блокбастере «Конг: Остров Черепа». Но «Капитан Марвел» стал для нее главной удачей на сегодняшний день. Эту же роль актриса исполнила и в фильме «Мстители: Завершение», который вот-вот станет самым кассовым в истории. Картине не хватает всего 24 миллиона долларов, чтобы побить рекорд «Аватара», который держится уже 10 лет. Напомним, фильм Джеймса Камерона собрал в 2009—2010 годах 2 миллиарда 788 миллионов долларов. О личной жизни Ларсон известно не очень много. Она не была замужем, что породило слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации. С 2013 года Бри встречалась с музыкантом Алексом Гринвальдом, лидером группы Phantom Planet. В 2016 году они объявили о помолвке, однако в начале нынешнего года расстались. В беседах с журналистами Ларсон просит не задавать ей вопросы на эту тему. Так же было и в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. И все же в этот раз журналистке Дженни Дэвис кое-что удалось выведать у кинозвезды. Насколько откровенной была Бри Ларсон, судите сами.

«Я уперлась сзади в джип и стала толкать его наверх»

— Бри, о съемках фильма «Капитан Марвел» уже ходят легенды. Рассказывают, что ваши физические тренировки порой доходили до абсурда. Правда, что вы толкали джип в гору?

— О, господи, меня никто не заставлял это делать! Вообще, это была шутка.

— Но вы толкали машину или нет?

— Толкала. Ладно, расскажу, как все произошло. На протяжении девяти месяцев я упорно занималась с тренером Джейсоном Уолшом. Это были тренировки по два часа пять дней в неделю. До этого я никогда ничем подобным не занималась. А тут мне очень хотелось понять, что чувствует натренированная женщина. Такая, как моя героиня. И вот прошло примерно полгода наших занятий. Как-то раз Джейсон спрашивает меня: «Так чего ты хочешь добиться в конце концов?» А я ему отвечаю: «Моя героиня способна двигать планеты. Я же хочу хотя бы сдвинуть с места машину». Я шутила. А Джейсон серьезно посмотрел на меня и коротко сказал: «Ладно».

Я думала, Уолш забыл этот наш разговор. Однако спустя несколько дней прихожу на тренировку, а тренер говорит: «Уверен, ты готова. Сделаем это сегодня». И я пошла толкать джип. Это было какое-то сумасшествие. Признаюсь, все оказалось не так тяжело, как я себе представляла. Машина стояла на нейтральной передаче на дороге у подножия холма. За рулем сидел водитель. Я уперлась сзади в джип и стала толкать его наверх. Так продолжалось минуту. Потом Джейсон крикнул: «Достаточно!» Вот и все. Мне понравилось.

«Капитан Марвел» стал для Бри Ларсон главной удачей на сегодняшний день

— А зачем был нужен водитель в машине? Ведь от этого вес, который вы толкали, только увеличился.

— Точно. Я только сейчас об этом подумала. На самом деле, это была мера предосторожности. А вдруг я не удержу, и машина покатится назад. Водитель успел бы нажать на тормоз или поставить джип на ручник. И это спасло бы меня от травм или чего похуже. Скажу вам так — не пытайтесь повторить этот трюк дома сами. Это опасно. Нужна хорошая подготовка. Лично в этом убедилась. Понимаете, еще раз повторю, до этого я никогда не занималась спортом, не поднимала тяжести, не качалась. Иногда на тренировках просто падала на пол от изнеможения…

— Это была задача, поставленная режиссером, или вы сами поставили перед собой такую цель? Для чего нужны были все эти испытания?

— Скажу честно — меня развели! Во всем виновато мое невежество. Я ведь прежде никогда не снималась в таких фильмах, как «Капитан Марвел». И была уверена, что актеры сами выполняют все или почти все трюки. И вот я, интроверт с астмой, получаю роль женщины, обладающей невероятными способностями. Конечно, мне кажется, что я должна научиться бегать, прыгать, драться. Заявляю продюсерам и режиссеру, что хочу подкачаться. Они не возражают. Проходит девять месяцев моих тренировок, начинаются съемки, я появляюсь на площадке и делаю парочку трюков сама. Чувствую себя невероятно гордой, а мне говорят: «Знаешь, Бри, кроме тебя, никто такие трюки сам не делает. Мы просто не хотели тебе говорить, чтобы не убить твой запал. Теперь можем сказать — у тебя есть две дублерши».

А я стою и только и могу ляпнуть в ответ: «Вы серьезно?!» Но я на них не обиделась. Думаю, интенсивные занятия помогли мне лучше понять мою героиню, ее ощущения. А еще помогли познать собственное тело и его возможности. Я обнаружила в себе физическую силу. И это по-настоящему потрясающая штука. А своим дублершам бесконечно признательна. Эти замечательные женщины многому меня научили. И я совершенно искренне поблагодарила их, когда в июне мне вручили кинопремию MTV в номинации «Лучшая драка». Эта сцена в картине — их заслуга.

«Мы едва сводили концы с концами»

— Прежде в фильмах такого рода, как «Капитан Марвел», главные герои изображались поверхностно. Ставка делалась на внешние данные, на спецэффекты, масштабные съемки…

— Возможно, так было прежде. Но сейчас вряд ли кто-то согласится смотреть такое кино. Я не считаю свою героиню поверхностной. В ней есть глубина. Уверяю вас, никогда прежде мне не приходилось играть столь сложный характер. Несмотря на свои нереальные возможности, Кэрол Дэнверс не склонна преувеличивать их. Особенно меня подкупает в моей героине чувство юмора. Она никогда не обижается, когда ее кто-то подкалывает. Кэрол сама может подколоть в ответ. А может искренне посмеяться над собой. Это очень важное качество, которое помогает в реальной жизни справляться с различными проблемами. Юмором пронизан весь фильм. Это настолько очевидно, что порой «Капитан Марвел» представляется мне комедией.

— Играя такую роль, вам удалось разобраться в себе самой, открыть какие-то новые черты?

— Думаю, подобная роль — это вызов, который бросаешь своему телу, душе, разуму. Если сравнивать со спортом, я бы сказала, что это триатлон. Ты должен быть готов ко всему. Например, три дня готовишься к съемкам сцены с дракой. Занимаешься, отрабатываешь удары, выкладываешься на всю катушку.

— Удары?

— Да, я занималась боксом при подготовке к съемкам. А еще дзюдо. Но там захваты, не удары. Так вот, заряженный на такой эпизод, приходишь на площадку. И тут режиссер говорит: «Мы решили сегодня снимать другую сцену. Эмоциональную. Там, где ты плачешь, поняла, Бри?» И вот это удар, потому что ты настраивался на совсем иные съемки. В таких случаях остается полагаться исключительно на свои инстинкты.

— Вы предполагали, что «Капитан Марвел» будет иметь такой коммерческий успех?

— Признаюсь, я не была к этому готова. До сих пор не осознала до конца. Может быть, потому что не думала о коммерческом аспекте. Мне было интересно сниматься в таком фильме, и только желание сделать все хорошо, даже отлично, руководило мной.

Бри Ларсон: «Признаюсь, я не была готова к такому успеху фильма. Может быть, потому что не думала о коммерческом аспекте»

— Что же, вы сыграли главную роль в первом фильме о супергероине…

— Вот и вы туда же. Давайте не будем больше использовать в нашей беседе это клише. Во-первых, я не понимаю разницу. Что значит женский фильм, мужской фильм? Первая женщина — бла, бла, бла. Говоря так, мы льем воду на мельницу тех, кто все еще не верит в способности женщин, ставит их ниже мужчин. «Они сняли фильм, в котором баба делает то, что могут делать только крутые мужики!» — говорят такие люди. Это нелепо. Во-вторых, это еще и глупо. Раньше тоже снимали фильмы о сильных женщинах. Разве нет? А в реальной жизни неужели не существует сильных женщин?! По-моему, их очень много.

— Кто лично для вас является примером сильной женщины?

— Моя мама. Она не двигала машины. Но она смогла сама воспитать нас с сестрой, дала нам возможность реализовать мечты. Отец бросил нас, когда я была еще маленькой. Родители развелись в 1996 году. Мне было семь лет. Я пыталась понять, почему отец так поступил. Но мне это не удалось. Как мне кажется, он просто вообще не хотел брать на себя родительские обязанности. Они его тяготили. Мы жили в Сакраменто. После развода мама перебралась с нами в Лос-Анджелес. Она занималась мануальной терапией. Пациентов было немного. Мы едва сводили концы с концами. Жили в маленькой однокомнатной квартирке. Спали вместе на одной кровати, которая поднималась и пряталась в нишу, чтобы днем по комнатке можно было ходить. Места для одежды практически не было. Поэтому у каждой из нас было по три вещи, не больше.

И все же для меня воспоминания об этом периоде жизни являются очень позитивными. Так вот, еще до развода родителей я заявила, что хочу стать актрисой. И мама отнеслась к этому очень серьезно. Мне было шесть, когда меня приняли на учебу в Американскую консерваторию-театр в Сан-Франциско. Я успешно прошла все тесты и стала самой юной ученицей актерской школы при этом театре. Кстати, до этого я не ходила в школу. Обучением меня и сестры занималась мама. И это, как мне кажется, сыграло положительную роль. Именно мама привила мне любовь к искусству. В школе вряд ли бы произошло подобное.

— Почему вы сменили фамилию и имя?

— Брианна Десанье довольно сложно выговорить по-английски. А писать еще тяжелее. Мой отец из Канады, из той ее провинции, где все говорят на французском. Между прочим, я заговорила на французском раньше, чем на английском. С именем все решилось быстро. Брианна превратилась в Бри. Фамилию я взяла от своей прабабушки по материнской линии. Она была шведкой. Кстати, в детстве у меня еще и кукла была любимая — Ларсон. Так и появился мой псевдоним.

— Журнал Time в этом году включил вас в свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. Как вы к этому относитесь?

— Надеюсь, что отметили меня, а не Капитана Марвела (смеется). На самом деле, уверена, что попала в этот список авансом. Да, я активно выступаю за права женщин, борюсь против сексуальной дискриминации, всячески поддерживаю жертв сексуального насилия. Очевидно, мой голос был услышан.

Бри Ларсон и Леонардо Ди Каприо получили по первому в своей жизни «Оскару». Бри — за драму «Комната», Леонардо — за главную мужскую роль в картине «Выживший»

— Вы принимали участие в «Марше женщин» в Вашингтоне в прошлом году.

— Да, мы вышли на улицу, чтобы обратить внимание американского общества на несправедливую политику, которую администрация Дональда Трампа проводит в отношении трансгендеров и их гражданских прав. Я использую любую возможность, чтобы публично выразить свою позицию как можно громче и яснее.

— Бри, вы категорически отказываетесь говорить о вашей личной жизни. Почему?

— Это ведь не только моя личная жизнь, а кого-то еще. Разве не так? Я умею хранить секреты.

— Как вам это удается?

— А я делаю вид, что стираю такую информацию из памяти. Она всплывает в голове только тогда, когда уже перестает быть секретом других людей.

— Сами ходите в кино?

— Да, мне это нравится. К сожалению, часто не получается. Много работы.

— Можете назвать ваши любимые сериалы?

— Боюсь, я не помню ни единого названия.

— Вы сыграли главную роль в фильме, бюджет которого превысил 200 миллионов долларов. А не хотели бы снять такую картину как режиссер?

— Возможно. Но все зависит от истории, которую нужно будет рассказать зрителям. А режиссерский опыт у меня есть. Например, я сняла фильм «Магазин единорогов» в 2017 году.

— У вас осталась мечта?

— Конечно. И не одна. Я по натуре мечтатель. Каждый день о чем-нибудь мечтаю. Например, как избавить человечество от нефтепродуктов и перейти всем на использование солнечной энергии.

— Хотите сделать этот мир лучше?

— Надеюсь на это. Оставить мир в лучшем состоянии по сравнению с тем, каким он был, когда я в него вошла.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о церемонии вручения кинопремий телеканала MTV, где Бри Ларсон победила в категории «Лучшая драка» — сцена из «Капитана Марвела», в которой главная героиня сражается с Миннь-Эрвой (ее сыграла Джемма Чан).

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jenny Davis/The Interview People). Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter