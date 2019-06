Стали известны победители кинопремии MTV: яркие фото и видео церемонии

Шоу-бизнес

В понедельник, 17 июня, в Санта-Монике, Калифорния, состоялась ежегодная церемония вручения кинопремий телеканала MTV — MTV Movie and TV Awards. Победителей определяют зрители MTV, которые в течение почти всего года могут голосовать за свои любимые фильмы и сериалы, используя соцсети и официальный сайт телеканала.

В этом году в номинации «Лучший фильм» были представлены «Мстители: Завершение», «Мы», «Черный куклуксклановец», «Человек-паук: Вокруг Вселенной», «Всем парням, которых я любила раньше». Вряд ли стоит удивляться тому, что награду получили «Мстители». Эта картина собрала на данный момент в мировом прокате 2 миллиарда 743 миллиона долларов, что позволило ему занять втрое место в списке самых кассовых фильмов в истории. «Мстители: Завершение» уступает только «Аватару». Разница составляет 45 миллионов долларов. Так что у фильма братьев Энтони и Джо Руссо есть все шансы обойти легендарную ленту Джеймса Камерона.

В номинацию «Лучший сериал» попали «Игра престолов», «Ривердэйл», анимационный ситком «Большой рот», канадский комедийный сериал «Шиттс Крик», сериал-ужастик «Призраки дома на холме». Тут тоже обошлось без сюрпризов. Конечно, премия досталась «Игре престолов».

В категории «Лучшая актерская игра в кино» столкнулись лбами обладатели премии «Оскар» Рами Малек («Богемская рапсодия»), Сандра Буллок («Птичья клетка»), Лупита Нионго («Мы»), а также претендовавшая на «Оскар» Леди Гага («Звезда родилась») и 20-летняя актриса Амандла Стенберг («Чужая ненависть»). Леди Гага взяла реванш за свой проигрыш. Как известно, в феврале награда Американской киноакадемии ей не досталась. Зато зрителям MTV певица понравилась больше, чем ее соперники и соперницы. К сожалению, Леди Гага не присутствовала на церемонии в Санта-Монике.

Элизабет Мосс получила премию в номинации «Лучшая актерская игра в сериале». Она исполнила главную роль в «Рассказе служанки». Конкуренция в этой категории была острой. Претендовали также Эмилия Кларк («Игра престолов»), Джина Родригес («Девственница Джейн»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»). Интересно, что в номинации были представлены только актрисы, и претенденток было четыре, а не пять.

Роберт Дауни-младший победил в категории «Лучший герой». Известный актер исполнил роль Железного человека в «Мстителях». Он обошел серьезных конкурентов — Бри Ларсон («Капитан Марвел»), Джона Дэвида Вашингтона («Черный куклуксклановец»), Захария Леви («Шазам!»), Мэйси Уильямс («Игра престолов»).

В номинации «Лучший злодей» также успех сопутствовал «Мстителям». Премию получил Джош Бролин, сыгравший Таноса. Его конкурентами были Пенн Бэджли (сериал «Ты»), Лупита Нионго («Мы»), Джозеф Файнс (сериал «Рассказ служанки»), Джоди Комер (сериал «Убивая Еву»). Интересное наблюдение — судя по всему, зрителей MTV больше впечатлили сериальные злодеи, а не киношные.

В категории «Лучшее комедийное исполнение» победил Дэн Леви («Шиттс Крик»). Его соперниками были Захарий Леви («Шазам!»), Марсаи Мартин («Маленький»), Джон Малейни («Большой рот»), Аквафина («Безумно богатые азиаты»).

Лучшим поцелуем на экране зрители MTV назвали тот, которым обменялись герои фильма «Всем парням, которых я любила раньше». Их сыграли Ной Сентинео и Лана Кондор. Их поцелуй понравился больше, чем поцелуи Тома Харди и Мишель Уильямс («Веном»), Джейсона Момоа и Эмбер Херд («Аквамен»), Камилы Мендес и Чарльза Мелтона (сериал «Ривердэйл»), Нкути Гатвы и Коннора Свинделлса (сериал «Половое воспитание»).

Лучшим дебютантом зрители MTV назвали Ноя Сентинео. Его соперниками были Аквафина, Хэйли Лу Ричардсон («В шаге друг от друга»), Нкути Гатва («Половое воспитание»), Эмджей Родригес (сериал «Поза»).

В категории «Лучшая драка» победила сцена из «Капитана Марвела», в которой главная героиня в исполнении Бри Ларсон сражается с Миннь-Эрвой (ее сыграла Джемма Чан). Их бой впечатлил больше, чем Арья Старк (Мэйси Уильямс) в «Игре престолов», сражающаяся с Белыми Ходоками, или Железный человек с Таносом («Мстители: Заврешение»), или битва Рут Бэйдер Гинбсрг с неравенством в документальном фильме RBG, или даже бой звезд реслинга Бекки Линч против Ронды Раузи и Шарлотт Флэр в «Рестлмании 35».

Наконец, в номинации «Самая пугающая актерская игра» победила Сандра Буллок, исполнившая главную роль в фильме «Птичья клетка». Соперничество было жестким. На премию MTV претендовали также Виктория Педретти (сериал «Призраки дома на холме»), Риан Рис («Хэллоуин»), Алекс Вулф («Реинкарнация»), Линда Карделлини («Проклятие Ла Йороны»).

В своей благодарственной речи Буллок подчеркнула, что согласилась играть в «Птичьей клетке», снятой компанией Netflix, думая о своих детях. В фильме Сандра исполнила роль матери, которая пытается защитить детей от жестоких существ, парализующих своим взглядом людей. Обращаясь к своим приемным сыну и дочери, 54-летняя кинозвезда заявила: «Вы — мой мир. Я люблю вас так сильно, что сдвину горы ради того, чтобы вы были в безопасности! Моя первая мысль утром — это вы. Моя последняя мысль ночью — вы. Я появилась на этой земле только для того, чтобы защищать вас».

Бри Ларсон, получая награду, поблагодарила каскадеров. Актриса заявила, что успех «Капитана Марвела» — это прежде всего их заслуга, а не ее.

Остается упомянуть еще одного лауреата кинопремии MTV. Им стал Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. 47-летний актер получил «Премию поколения». Перед тем как получить свой «золотой поп-корн» (именно так выглядит награда), Дуэйн с группой борцов станцевал под хит группы Queen — We Will Rock You. Затем он поблагодарил своих «девочек» — жену Лорен Хашиан и трех дочерей: 17-летнюю Симону, трехлетнюю Жасмин и годовалую Тиану.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Актер рассказал в том числе и о том, как ему работалось вместе с Брэдом Питтом на съемках фильма «Однажды в Голливуде. Лео никогда не был женат, при этом романов на его счету превеликое множество. В интервью прозвучало признание этого закоренелого холостяка: Порой мне нужен кто-то, чтобы просто вместе посмотреть телевизор, — Леонардо Ди Каприо.

