Обезболивающее из яда рыбы фугу: американские ученые создали уникальный препарат

Здоровье и медицина

Обезболивающее средство, созданное учеными из Медицинской школы Гарвардского университета из яда рыбы фугу, уже испытали на грызунах. Как утверждают специалисты, оно прекрасно снимало боль.

Микродозы очень сильного нейропаралитического яда тетродотоксина снимают боль, но не могут убить человека. Ученые связали токсин с биоразлагаемым полимером и еще одним веществом. После введения в организм полимер постепенно разрушается, и небольшое количество яда высвобождается, блокируя нервы. Препарат работает в течение трех дней. По действию, как говорят ученые, яд напоминает опиоиды, но не вызывает зависимости. Лекарство может облегчить боль у тех пациентов, которые вынуждены постоянно принимать сильнейшие обезболивающие.

Другие исследователи для создания лекарства решили использовать яд одного из видов скорпионов, в котором обнаружили два антибактериальных соединения. Как оказалось, яд убивает опасные бактерии, не вызывая токсического эффекта. Ученые синтезировали лекарственные вещества. Одно из соединений убивало золотистый стафилококк, провоцирующий инфекции кожи, а другое — палочку Коха, вызывающую туберкулез. Лекарствам предстоят дальнейшие испытания.

А специалисты Лаборатории инженерных живых систем Чжана обнаружили, что китайская исполинская саламандра в случае травмы выделяет секрет, который склеивает ткани и не позволяет образоваться рубцам. Специалисты собрали и высушили секрет, а потом добавили в воду. Оказалось, средство склеивало кожу лучше, чем хирургический клей. Вещество испытали для заживления ран у крыс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине запретили популярный обезболивающий препарат, который применяется также как противовоспалительное и жаропонижающее средство.

А новозеландские ученые обнаружили вирус, который убивает раковые клетки в организме человека, не повреждая при этом здоровые.

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