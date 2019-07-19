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Спортивные тренировки защитят от морщин: что делать, чтобы выглядеть молодо
Для того чтобы выглядеть молодо, важно заниматься спортом. Ведь регулярные тренировки помогают выработать хорошую осанку и предотвращают появление преждевременных морщин, утверждают дерматологи. Во время физических нагрузок состояние кожи улучшается: усиливается кровоток, благодаря чему к коже поступает больше кислорода и питательных веществ, активнее вырабатывается коллаген. А усиленное потоотделение помогает очистить поры. Также во время занятий организм продуцирует гормоны счастья эндорфины, и кожа сияет, как после косметических процедур. (Ранее тренер по фейсфитнесу рассказала о комплексе упражнений, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка.)
Но тренироваться нужно без макияжа, иначе поры будут забиваться и могут появиться высыпания, предупреждают специалисты. По этой же причине сразу после занятий надо умыться.
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Интенсивных тренировок лучше избегать тем, кто страдает розацеей и себорейным дерматитом.
Кроме тренировок, необходимо полноценно спать, гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Нужно есть меньше жирного и соленого, употреблять много свежих овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. Однако при угревой болезни молочное лучше исключить.
Для кожи полезны рыба и морепродукты, богатые омега-3 жирными кислотами, цитрусовые, орехи, томаты, цельные зерновые крупы.
Также кожу нужно ежедневно очищать, увлажнять и питать, используя гипоаллергенную косметику, которую надо подбирать соответственно типу кожи. Раз в неделю следует применять скраб, чтобы отшелушились омертвевшие частички. Его можно приготовить самостоятельно, например, смешать кофейный жмых и сметану.
Кроме того, как ранее рассказывали «ФАКТЫ», для того чтобы кожа оставалась упругой, надо следить за уровнем шести гормонов в организме.
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