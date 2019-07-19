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Врач рассказал, какие обследования нужно пройти при обнаружении повышенного давления
Если у человека выявили повышенное давление, ему обязательно нужно обследовать сердечно-сосудистую систему. Об этом во время прямой линии «ФАКТОВ» заявил практикующий кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 5, заведующий кафедрой внутренних и профессиональных заболеваний Киевского медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Валерий Батушкин.
Он отметил, что гипертония часто связана с сердечными недугами. Поэтому человеку нужно обязательно определить, как работает сердце: сделать кардиограмму, ЭХО-кардиографию (УЗИ сердца). Сдать анализы: кроме общих крови и мочи, проверить сахар в крови, уровень холестерина. Желательно пройти осмотр у офтальмолога, чтобы оценить состояние сосудов глазного дна. При необходимости врач назначит дальнейшие обследования.
Врач обратил внимание на то, что люди часто обращаются за помощью, когда болезнь уже прогрессирует — возникли осложнения со стороны сердца, почек, головного мозга, начало ухудшаться зрение.
«Считается, что изменения в структуре и функции сердца, состоянии сосудов глаз, почек или мозга — это уже гипертоническая болезнь второй стадии, требующая пожизненного лечения», — уточнил Батушкин.
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