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- 10:45 Стало известно, когда Россия может отпустить пленных украинских моряков
Стало известно, когда Россия может отпустить пленных украинских моряков
Пленных украинских моряков, захваченных Россией у берегов оккупированного Крыма, могут до октября отправить в Украину под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой.
Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Известия», добавляя, что члены экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» должны будут «продолжить участвовать в судебных и следственных действиях».
Вместе с тем известный адвокат Николай Полозов, который вместе с российскими коллегами представляет интересы 24 украинских пленных моряков, пояснил, что требование о личном обязательстве содержалось в ноте российского МИДа от 25 июня 2019 года. «Личное поручительство — форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях», — пояснил он и добавил, что на данном этапе документы находятся в Следственном управлении ФСБ. Далее они попадут к следователю, который должен будет принять решение по этому вопросу. Николай Полозов добавил, что в случае отказа постановление можно будет обжаловать.
Наряду с этим собеседник российской газеты отметил, что о прекращении уголовного преследования украинских моряков речь не идет. Россия по-прежнему считает, что они «нарушили границу». Военнопленных могут отпустить, если Россия получит «письменные заверения», что моряки «продолжат участие в процессе над ними». «Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались», — заявил источник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 июня МИД Украины получил ноту от российского внешнеполитического ведомства с предложением о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия нашей страны в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Украина в ответ потребовала от Москвы без каких-либо дальнейших условий выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и немедленно освободить захваченных 24 украинских моряков.
После этого обмена нотами президент Владимир Зеленский собрал специальный брифинг, где обрушился с критикой на украинского министра иностранных дел Павла Климкина за ответ России «без согласования».
В свою очередь Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает «пренебрежением» предложение России освободить из плена украинских моряков на условиях их уголовного преследования: «Россия не предлагала освободить захваченных украинских моряков». Это «предложение» было пренебрежением к правосудию, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением суверенитета ООН и Украины".
А постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявлял о существовании договоренности об освобождении Россией украинских военнопленных моряков и возвращении российской делегации полномочий в ПАСЕ.
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