- 19:12 Под Киевом мужчины в камуфляже пытались захватить предприятие: фото и видео с места происшествия
- 19:09 В Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота: детали жуткого происшествия
- 18:55 Сергей Коровченко: "Мой оппонент так увлекся желанием власти, что переступил моральную черту"
- 18:45 Отвел падающий самолет от жилых домов: стало известно о героическом поступке украинского курсанта
- 18:31 Придуман новый метод лечения боли в спине
- 18:21 Совершил почти невозможное: украинский паралимпиец переплыл Ла-Манш
- 18:09 Зеленский устроил перестановки в командовании ВСУ
- 17:46 Взрывы на военных складах в России: появились противоречивые данные о причинах происшествия
- 17:35 Джордж Буш-младший стал дедушкой в третий раз
- 17:25 «МЮ» купил самого дорогого защитника в мировом футболе
- 17:22 В Офисе президента перестали принимать электронные обращения от граждан: что произошло
- 17:01 В Сумах поймали вандала, который надругался над могилой бойца АТО
Придуман новый метод лечения боли в спине
Почему болит спина? Причины могут быть разными. Считается, что в 85 процентах случаев боль связана с чрезмерными нагрузками на позвоночник. Мышцы спины страдают не только при физических нагрузках, но и когда человек вынужден подолгу сидеть, например, в офисе за компьютером. Для снятия болей специалисты рекомендуют определенные физические упражнения, а также препараты. Хорошо, если боли проходят. Но иногда они становятся хроническими.
Читайте также: Тянущая боль в пояснице и повышенная температура: какие еще симптомы указывают на болезнь почек
Межпозвонковые диски с возрастом разрушаются, что может приводить к болевым ощущениям. Однако, как показывают результаты недавних исследований ученых из Университета штата Техас (США), во многих случаях боли в пояснице могут быть связаны не только с дисками, но и с самими позвонками.
Так называемые замыкательные пластинки позвонков — прослойки хрящевой и костной ткани — также страдают из-за возрастных изменений, что ведет к хроническому воспалению и боли (базивертебральный нерв посылает болевые сигналы в головной мозг).
Новая методика позволяет блокировать передачу болевых импульсов. Благодаря использованию радиочастотных электромагнитных волн нерв частично разрушается. Операция длится в течение 15 минут.
Читайте также: Проверено на себе: четыре упражнения избавили от боли в спине (видео)
В клинических испытаниях, проведенных американскими учеными, приняли участие пациенты с хронической болью в нижней части спины. Многие страдали от сильных болей в течение пяти лет, некоторым приходилось принимать сильные обезболивающие.
Новая методика оказалась эффективной в 90 процентах случаев. А десяти процентам пациентов дозу обезболивающих уменьшили.
Однако специалисты рекомендуют также делать зарядку для профилактики.
Упражнения для спины
- Встаньте на четвереньки и вытяните руки перед собой. Опустите ягодицы к пяткам. Наклоните голову к полу и продвиньте ладони вперед, пока руки полностью не выпрямятся. Оставайтесь в таком положении 30 секунд.
- Лягте на пол, одна нога согнута в колене и упирается в пол, другая выпрямлена. Руки подложите под нижнюю часть спины ладонями вниз так, чтобы они оказались между спиной и полом. Слегка приподнимите голову и плечи над полом. Задержитесь в этом положении на 10 секунд и осторожно вернитесь в исходную позицию, опустив голову на пол. Поменяйте положение ног и повторите снова. Выполнить минимум шесть раз.
Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун снова развенчала популярный миф — на сей раз она объяснила, можно ли вылечиться, следуя советам из интернета.
Подготовила Мария ЗАВАДА
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!