Придуман новый метод лечения боли в спине

Здоровье и медицина

Почему болит спина? Причины могут быть разными. Считается, что в 85 процентах случаев боль связана с чрезмерными нагрузками на позвоночник. Мышцы спины страдают не только при физических нагрузках, но и когда человек вынужден подолгу сидеть, например, в офисе за компьютером. Для снятия болей специалисты рекомендуют определенные физические упражнения, а также препараты. Хорошо, если боли проходят. Но иногда они становятся хроническими.

Межпозвонковые диски с возрастом разрушаются, что может приводить к болевым ощущениям. Однако, как показывают результаты недавних исследований ученых из Университета штата Техас (США), во многих случаях боли в пояснице могут быть связаны не только с дисками, но и с самими позвонками.

Так называемые замыкательные пластинки позвонков — прослойки хрящевой и костной ткани — также страдают из-за возрастных изменений, что ведет к хроническому воспалению и боли (базивертебральный нерв посылает болевые сигналы в головной мозг).

Новая методика позволяет блокировать передачу болевых импульсов. Благодаря использованию радиочастотных электромагнитных волн нерв частично разрушается. Операция длится в течение 15 минут.

В клинических испытаниях, проведенных американскими учеными, приняли участие пациенты с хронической болью в нижней части спины. Многие страдали от сильных болей в течение пяти лет, некоторым приходилось принимать сильные обезболивающие.

Новая методика оказалась эффективной в 90 процентах случаев. А десяти процентам пациентов дозу обезболивающих уменьшили.

Однако специалисты рекомендуют также делать зарядку для профилактики.

Упражнения для спины Встаньте на четвереньки и вытяните руки перед собой. Опустите ягодицы к пяткам. Наклоните голову к полу и продвиньте ладони вперед, пока руки полностью не выпрямятся. Оставайтесь в таком положении 30 секунд.

Лягте на пол, одна нога согнута в колене и упирается в пол, другая выпрямлена. Руки подложите под нижнюю часть спины ладонями вниз так, чтобы они оказались между спиной и полом. Слегка приподнимите голову и плечи над полом. Задержитесь в этом положении на 10 секунд и осторожно вернитесь в исходную позицию, опустив голову на пол. Поменяйте положение ног и повторите снова. Выполнить минимум шесть раз.

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун снова развенчала популярный миф — на сей раз она объяснила, можно ли вылечиться, следуя советам из интернета.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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