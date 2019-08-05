Какие продукты помогают при бессоннице

Здоровье и медицина

Время от времени у всех случаются бессонные ночи. Перенервничал на работе, переел или выпил вечером кофе в гостях. Но как быть, если бессонница не дает уснуть практически постоянно?

Специалисты из Университета Техаса предлагают принимать теплую ванну. Лучше это делать за час-полтора до отхода ко сну.

Помогут наладить сон медитации. Согласно исследованию, которое проводили в Стэнфордском университете, после медитации человек засыпает в два раза быстрее. Также перед сном полезно прогуляться на улице — хотя бы полчаса вокруг дома.

Рекомендуется слушать спокойную расслабляющую музыку (классическую или другую) — за 45 минут до того, как идти спать.

В жарком помещении заснуть сложно, поэтому спальню нужно охладить до 20 градусов или ниже. Если в комнате нет кондиционера, можно на несколько минут положить постельное белье в морозильную камеру.

Важно, чтобы в комнате не было даже малейшего света, в том числе от мигающих гаджетов. На окна лучше повесить плотные шторы. Также нужно убрать шумные предметы, например, тикающие часы.

Если человек не страдает аллергией, можно положить в кровать рядом с подушкой маленький узелок с лавандой — запах этого растения помогает быстрее уснуть и улучшает качество сна.

Спать лучше на боку. Если лечь на спину, может возникать храп, и человек будет сам себя будить.

Ужинать можно за полтора часа до сна. Причем ничего жирного и острого употреблять нельзя. Лучше есть рыбу или блюда из белого мяса с овощами. Вредно переедать: переполненный желудок не даст заснуть.

На ночь желательно много не пить, так как будете постоянно просыпаться в туалет.

Многие страдающие бессонницей заметили, что быстро засыпают после бокала вина. Однако, по мнению врачей, от спиртного страдает качество сна. Нарушается, как правило, фаза быстрого сна, которая важна для оперативной памяти и обучения. Также алкоголь обладает мочегонным эффектом.

Нельзя смотреть на ночь фильмы ужасов, криминальную хронику, читать плохие новости.

Тем, кто страдает бессонницей или часто просыпается ночью, рекомендуется заняться спортом. Но физические нагрузки должны быть в первой половине дня.

По вечерам рекомендуется заваривать чай: ромашковый, с душицей, зеленый с мятой или мелиссой.

Важно ложиться спать до 23:00, чтобы в организме вырабатывался мелатонин.



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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что съеденные вечером сладости могут стать причиной бессонницы.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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