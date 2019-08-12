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Здоровье и медицина

Изобретен пластырь, который быстро заживляет любые раны

7:32 15 августа 2019 54
пластырь
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»


Новинку, в состав которой входят гели, позволяющие долго удерживать пластырь на коже, а также частицы серебра, обладающие антибактериальным эффектом, создали в Гарвардском университете. Пластырь опробовали на грызунах и свиньях. Он не вызывал воспалений и ускорял заживление. Разработчики уверены, что их детище справится даже с серьезными ранениями и диабетическими язвами.

Ранее другие ученые создали «пульсирующий пластырь», позволяющий бороться с последствиями сердечного приступа. В основе изобретения живые стволовые клетки, взятые у пациента, сообщает BBC. Пластырь пришивают к сердцу, и спустя время он превращается в работающую мышечную ткань. Заплатка также выделяет вещества, способствующие восстановлению клеток сердца пациента. Тесты на животных прошли успешно. Клинические испытания начнутся в ближайшие два года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об изобретенном канадскими учеными пластыре, который позволит во многих случаях обходиться без операции. Его можно вводить с помощью инъекции в организм — например, в сердце и другие органы. Внутри тела пластырь разворачивается и превращается в повязку.

А ученые из Южной Кореи изобрели полимерный пластырь, определяющий уровень сахара по нескольким каплям пота.

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