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Смертельный отдых на Азове: стали известны подробности гибели маленькой девочки на Арабатке (видео)
Несколько дней назад, 17 августа, в Херсонской области на Арабатской стрелке погибла девочка, которую на надувном кругу унесло в море. Такую версию приводил отдыхающие, пишет местное издание Херсон типичный.
После выяснения обстоятельств трагического происшествия оказалось, что 5-летний ребенок приехал на курорт с родителями из Львова. Семья отдыхала на пляже у частной базы отдыха на курорте Арабатская стрелка в Геническом районе Херсонщины. При этом малышка играла недалеко от родителей.
Но затем ребенок зашел на глубину, а расслабленные на отдыхе взрослые этого вовремя не заметили. В итоге девочка захлебнулась и погибла. Сотрудники вызванной на место бригады «скорой помощи» помочь ей уже не смогли — только констатировали биологическую смерть ребенка.
К сожалению, на пляже не оказалось спасателей и техники, с помощью которой можно быстро отреагировать на экстремальные ситуации и спасти жизнь людей.
Также издание приводит еще один печальный случай в Херсонской области: в селе Антоновка взрослые вывели погулять на стадионе 2-летнего сынишку. Поскольку объект был обнесен высокой оградой, толком присматривать за мальчиком посчитали излишним — все равно, мол, никуда не денется. А мальчик, тем временем, так резво взял с места в карьер, что ту самую металлическую ограду протаранил головой и получил «на свою голову» черепно-мозговую травму.
Поэтому более правильным, конечно, будет говорить не о том, что убивает море, а невнимательность и безалаберность некоторых родителей, считает автор статьи.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае жуткой смерти на курорте: возле Кирилловки погибла девушка, пролетевшая на парашюте-аттракционе около 40 километров.
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