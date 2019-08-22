Ровно 200 лет назад родился знаменитый сыщик Алан Пинкертон

История современности

День в истории: 22—28...

Пинкертон основал детективное агентство и впервые в мире ввел в практику применение фотографий и подробных описаний преступников

22 августа 1909 г. В Реймсе (Франция) состоялось первое в мире авиашоу.

23 августа 1939 г. СССР и нацистская Германия заключили Договор о ненападении (вошел в историю как пакт Молотова — Риббентропа).

25 августа 1609 г. Знаменитый средневековый ученый Галилео Галилей продемонстрировал свое новое изобретение — телескоп.

27 августа 1977 г. На Чернобыльской АЭС был пущен первый блок.

28 августа 1749 г. Родился немецкий поэт, автор знаменитой трагедии «Фауст» Иоганн Вольфганг Гёте.



Алан Пинкертон родился в 1819 году в Глазго (Шотландия) в семье полицейского. Он не захотел идти по отцовским стопам и решил стать бондарем. Вскоре примкнул к радикальному рабочему движению — чартизму, заработав репутацию опасного смутьяна. О грозящем аресте его предупредили товарищи, и молодой человек примчался к любимой девушке: «Сегодня мы женимся, а завтра уезжаем в Канаду».

13 марта 1842 года молодожены покинули Глазго. Но на рифах Новой Шотландии корабль потерпел крушение. Спасшихся подобрал пароход, направлявшийся в США. Алан с женой сошли на берег нищими. Они остановились недалеко от Чикаго, в городке Данди, где Алан принялся изготовлять бочки. Однажды у него купили несколько бочек, расплатившись, как вскоре выяснилось, фальшивыми купюрами. Шериф только развел руками: «В округе орудует банда фальшивомонетчиков». Алан объездил все окрестности и на одном из пустынных островов озера Мичиган нашел лагерь фальшивомонетчиков. Привел туда шерифа и принял активное участие в задержании преступников.

Пинкертону тут же предложили работу в полиции, он был назначен помощником шерифа. Новое дело оказалось не только интересным, но и прибыльным. Талантами Пинкертона заинтересовались и государственные ведомства США. Как специального агента его нанимала Почтовая служба, а Министерство финансов привлекало для поиска многочисленных фальшивомонетчиков. Пинкертон перевез семью в Чикаго, а в 1850 году открыл частное сыскное агентство — The Pinkerton National Detective Agency. В штате числились 11 человек — молодых, сильных и смелых мужчин с крепкими кулаками.

Агентство Пинкертона отличалось надежностью, оперативностью и готовностью в любой момент прийти на помощь клиенту в любом штате. Это подтверждал и рекламный слоган компании — «Мы никогда не спим». Эмблемой агентства стал всевидящий глаз. Пинкертон заставлял своих сотрудников собирать обширные досье на подозреваемых, вести картотеки на преступников, а с появлением фотографии первым начал использовать фото для идентификации злоумышленников. К началу 1870-х годов сыскная компания имела в своем распоряжении самую большую в мире картотеку преступников. У Алана был редкий дар чуять преступника в огромной толпе, а поймав подозреваемого, он так умел разговорить его, что тот выкладывал всю подноготную прежде, чем успевал сообразить, что делает.

Агентство Пинкертона никогда не занималось бракоразводными делами, все его силы были направлены только на борьбу с преступностью. А еще Алан впервые в мире нанял на работу женщину-детектива. Представительницей прекрасного пола в его агентстве стала молодая вдова Кейт Уорон. Она доказала, что женщина-детектив не только не уступает мужчине-сыщику, но в некоторых случаях даже превосходит его. Позже Кейт возглавила подразделение, сформированное из женщин.

В 1861 году Сэмюэль Фелтон, президент железнодорожной компании Wilmington & Baltimore Railroad срочно вызвал Пинкертона в Балтимор. Страна стояла на пороге войны, и Фелтон подозревал, что сторонники южан готовят акты саботажа. Но, как оказалось, заговорщики планировали покушение на президента США Авраама Линкольна, собиравшегося по дороге в Вашингтон сделать остановку в Балтиморе. Линкольн всегда пренебрегал подобными сообщениями, но Фелтон как президент крупной компании внушал доверие. Поезд проследовал Балтимор без остановки и на час раньше предусмотренного расписанием времени. После этого агентству Пинкертона была доверена охрана президента. При вступлении на должность главного телохранителя Пинкертон попросил Линкольна никогда не посещать театр.

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Вскоре недруги Пинкертона распустили слухи о том, что никакого заговора на президента не было, и Линкольн поверил этому. Он уволил сыщика. О детективе все вспомнили в 1865 году, когда Авраам Линкольн был застрелен в театре актером Джоном Бутом. Американцы заговорили о «пинках»: «А ведь они могли бы спасти нашего президента». Узнав об убийстве, Алан бросился на поиски Бута и через 12 дней нашел его.

Пинкертон приложил все усилия, чтобы Дикий Запад перестал быть диким. Знаменитые на всю Америку банды Буча Кессиди и Санденса Кида, братьев Рино и Джесси Джеймса были уничтожены людьми Алана, а не полицией. Многие методы их работы с позиций сегодняшнего дня кажутся излишне жестокими. «Пинки», не колеблясь, пускали в ход оружие и никогда не делали предупредительных выстрелов в воздух. Но в XIX веке в западных штатах выживал тот, кто успевал выстрелить первым. Одной из заповедей Пинкертона было преследовать преступника до конца.

Алан Пинкертон был грозой преступного мира в Америке

Удивительно, но при такой полной опасностей жизни, имея кучу врагов (бандиты круглосуточно охотились за Пинкертоном), он умер в результате болезни в возрасте 65 лет. Управление агентством взяли в свои руки сыновья Алана. Последний прямой потомок Пинкертона умер в 1907 году, не оставив наследника. Но агентство дожило до наших дней, сохранив свое название. Его головной офис находится в Калифорнии, имея 250 филиалов по всему миру.

Алан Пинкертон стал прототипом для известного литературного персонажа Ната Пинкертона, истории о котором широко распространились по миру, популяризуя сыскную деятельность.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Николае Гоголе, который родился 210 лет назад в Великих Сорочинцах Полтавской губернии. Образ Тараса Бульбы Гоголь списал со своего предка — гетмана Правобережной Украины.



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