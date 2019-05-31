«Я избавилась от опухоли мозга, пройдя 30 сеансов радиотерапии. А потом смогла родить ребенка»

Здоровье

Особый случай

В ходе акции «Гамма-нож для Украины», инициатором которой в 2005 году стали журналисты газеты «ФАКТЫ», были собраны деньги на аппаратуру для проведения в Институте нейрохирургии имени А. П. Ромоданова щадящих операций. Винничанка Елена Соя стала одной из 3508 пациентов, получивших лечение на линейном ускорителе «Трилоджи»

«Делайте аборт или вы погибнете! Кроме того, ваш ребенок может родиться неполноценным!» Семь лет назад так реагировал каждый специалист, который читал историю болезни Елены Сои из Винницкой области.

— Мы с мужем мечтали о ребенке, но беременность не наступала, — рассказывает 33-летняя Елена. — Когда стали выяснять причину бесплодия, оказалось, что у меня опухоль головного мозга. Мне сразу сделали малоинвазивную операцию без трепанации черепа, а затем назначили курс лучевой терапии. Врач, к слову, добавил, что с таким диагнозом шансы забеременеть мизерные. И вдруг спустя всего пару месяцев после облучения мы узнали о том, что станем родителями. Чтобы сохранить ребенка, поехали в столицу, в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Там меня огорошили: принесите справку о том, что нейрохирурги не против вашей беременности, тогда рожайте.

— У медиков действительно существует стереотип: если есть опухоль, значит, беременность противопоказана, — объясняет заведующий отделением радионейрохирургии Института нейрохирургии им. А. П. Ромоданова НАМН Украины доктор медицинских наук Андрей Грязов. — У Елены инвазивная — прорастающая в сосуды и нервы — аденома гипофиза. Эта опухоль доброкачественная, но она вытесняет здоровые клетки в мозге. Одно из следствий этого процесса — нарушение гормонального баланса.

Опасения гинекологов понятны, ведь удалить всю опухоль невозможно и высока вероятность, что беременность спровоцирует ее рост. Но с тех пор, как в Институте нейрохирургии появился современный аппарат «Трилоджи», мы можем облучать новообразования с точностью до 0,5 миллиметра, не затрагивая здоровые клетки.

«Мы лечим больных с невриномами слухового нерва, менингиомами, невралгией тройничного нерва. Очень много пациентов с метастазами в головном и спинном мозге. Линейный ускоритель позволяет воздействовать на опухоли поджелудочной железы, печени, почек, легких», — говорит Андрей Грязов. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Елене провели 30 стереотаксических радиотерапевтических сеансов на линейном ускорителе «Трилоджи». Рост опухоли остановился, и как только нормализовался гормональный фон, наступила беременность. Сегодня дочери Елены уже шесть лет.

«За два года поправилась на 20 килограммов. Как-то вечером сняла одежду, а утром не смогла ее на себе застегнуть»

— Десять лет назад я вышла замуж и вскоре после свадьбы начала заметно набирать вес, — вспоминает Елена. — За первый год супружеской жизни я набрала десять килограммов. Надо мной все подшучивали: мол, повезло, муж хорошо кормит. На самом деле мой рацион не особо поменялся. Но через два года я уже поправилась на 20 килограммов и внешне очень изменилась. Когда в 25 лет вклеила фотографию в паспорт, то перемены особенно стали заметны — черты лица укрупнились. Мои объемы увеличивались буквально на глазах. Как-то вечером я сняла одежду, а утром не смогла ее на себе застегнуть.

Елена в то время училась в аспирантуре Винницкого педагогического университета.

— Однажды во время встречи с руководителем я почувствовала внезапную головную боль, словно игла прошла насквозь, — рассказывает Елена. — Тогда не придала этому особого значения, решив, что голова разболелась от волнения.

Я обратилась к специалисту, но по другому поводу — мы с мужем пошли в центр планирования семьи. У меня диагностировали поликистоз яичников, назначили лечение. Во время очередного обследования врач обратила внимание на то, что у меня повышен гормон пролактин, направила на рентген турецкого седла. Я удивилась, когда узнала, что это название области в головном мозге. Не понимала, зачем мне обследовать голову, если я лечу бесплодие?

Рентген показал, что у Елены в мозге доброкачественная опухоль — аденома.

— Мы с мужем стали читать в Интернете, какие есть методы лечения, — продолжает Елена. — Может, существует альтернатива хирургическому вмешательству. Нашли информацию только о частной клинике в Украине, в которой облучают опухоль, но лечение там было слишком дорогое.

Елена отправилась на консультацию в Киев, в Институт нейрохирургии. Здесь женщине в тот же день предложили госпитализацию, а спустя несколько дней сделали щадящую операцию.

«После операции мой вес пришел в норму», — говорит Елена. Фото из семейного альбома

— Опухоль у Елены была больших размеров, но расположение позволяло удалить ее малоинвазивным методом, не прибегая к трепанации черепа, — рассказывает врач-нейрохирург Института нейрохирургии им. А. П. Ромоданова НАМН Украины Виталий Закордонец. — Однако полностью убрать такое новообразование невозможно, ведь оно прорастает в сосуды и нервы. После операции мы направили Елену в отделение радионейрохирургии для дальнейшего лечения.

«До сих пор не все врачи знают о существовании радионейрохирургического центра, поэтому не направляют к нам больных»

— Аденома — доброкачественное, но очень опасное новообразование, — объясняет Андрей Грязов. — Такая опухоль имеет свойство быстро расти. Иногда таких пациентов оперируют по пять — восемь раз. И каждое вмешательство увеличивает риск осложнений. Мы применяем радиохирургический метод, который позволяет остановить рост опухоли и даже полностью ее разрушить.

— Окна моей палаты выходили на новое здание, — вспоминает Елена. — Мне рассказали, что этот корпус построили на деньги, которые собирали простые жители Украины. Оказалось, что не только в частной клинике есть современное оборудование, которое позволяет эффективно разрушать опухоль.

Я прошла 30 сеансов облучения. Перед первой процедурой мне сделали маску, повторяющую контуры моего лица. Она необходима для того, чтобы фиксировать неподвижно голову во время сеанса радиотерапии. Сам сеанс длился 15 минут и был совершенно безболезненным. Благодаря этому лечению я сейчас жива и стала мамой.

«Благодаря лечению на «Трилоджи» я сейчас жива и стала мамой», - говорит Елена

История создания радиохирургического центра в самом деле уникальна. В 2005 году инициаторами этого проекта стали простые жители Украины. Газета «ФАКТЫ» рассказала о девочке, которой чешские нейрохирурги сделали бескровную операцию на мозге с помощью радиохирургического аппарата гамма-нож. Он безболезненно разрушает смертельно опасные образования в труднодоступных зонах головного мозга. Этой девочке повезло оказаться в числе детей, которые прошли такое лечение бесплатно. Чехи по собственной инициативе ежегодно за свой счет оперировали десять украинских детей. Но в таком лечении в Украине каждый год нуждаются более тысячи пациентов. И без него они обречены. В то время заместителем директора киевского Института нейрохирургии был Виталий Цымбалюк. Он рассказал о том, как чехи сами собрали деньги на свой гамма-нож. Узнав об этом, сотрудники редакции решили предложить жителям нашей страны купить такой аппарат своими силами.

— И люди не остались равнодушными, — рассказывает президент Национальной академии медицинских наук профессор Виталий Цымбалюк. — Сразу после выхода этой статьи в «ФАКТАХ» на счет Института нейрохирургии стали поступать деньги. Так началась Всенародная акция «Гамма-нож для Украины». В течение года жители нашей страны перечислили около пяти миллионов гривен. Тогда эта сумма соответствовала миллиону долларов США. На этом этапе акцию поддержало правительство и выделило недостающие деньги — 54 миллиона 400 тысяч гривен. Для радиохирургического комплекса построили новое здание с бункером. Но купили уже не гамма-нож, а более современный аппарат — линейный ускоритель «Трилоджи». Он позволяет проводить лечение не только на головном, но и на спинном мозге, а также на других внутренних органах.

Виталий Цымбалюк, который прежде был заместителем директора столичного Института нейрохирургии, демонстрирует аппарат «Трилоджи». Его удалось приобрести благодаря неравнодушным гражданам Украины. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— C 2010 года мы провели лечение 3508 больным, — продолжает Андрей Грязов. — Первые наши пациенты были с сосудистыми новообразованиями, постепенно перечень диагнозов расширяется. Мы лечим больных с невриномами слухового нерва, менингиомами, невралгией тройничного нерва. Очень много пациентов с метастазами в головном и спинном мозге. Линейный ускоритель позволяет воздействовать на опухоли поджелудочной железы, печени, почек, легких.

К сожалению, не все врачи доверяют нам и не всегда направляют пациентов, а кто-то и не знает о существовании такого центра. Это печально, ведь в некоторых случаях радиохирургический метод — единственный шанс для больного.

На линейном ускорителе, приобретенном в ходе всенародной благотворительной акции «Гамма-нож для Украины», выполняют бескровные операции и маленьким детям. Читайте об этом в материале «Мать прооперированного на «Трилоджи» 5-летнего Ромы: «Я уже думала, что сын обречен«

Желающие записаться на консультацию к радионейрохирургам могут позвонить по телефону (097) 280−71−50 с 10:00 до 14:00 с понедельника по пятницу.

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