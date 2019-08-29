Ровно 70 лет назад СССР впервые испытал атомную бомбу

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 29...

По одной из версий, людей, проживавших возле Cемипалатинского полигона, сделали частью эксперимента, чтобы изучать воздействие радиации на человеческий организм

30 августа 1700 г. Началась Северная война между Россией и Швецией. Главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.

31 августа 1939 г. Завершился советско-японский вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол.

1 сентября 1964 г. В Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина».

2 сентября 1959 г. Компания Sony начала выпуск транзисторных радиоприемников.

3 сентября 1864 г. В результате взрыва была полностью разрушена стокгольмская лаборатория Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином. Но Альфред опыты не прекратил и через три года получил патент на изготовление динамита.

4 сентября 1964 г. NASA вывела в космос первую орбитальную геофизическую обсерваторию.



Работа советских ученых-ядерщиков над созданием атомной бомбы близилась к завершению и насущным становился вопрос о том, где испытывать новый вид оружия. В результате таким местом стали казахские степи, на правом берегу реки Иртыш, всего в 130 километрах от города Семипалатинск с населением более 100 тысяч человек. А сотни тысяч местных жителей так и остались в многочисленных поселениях в нескольких десятках километров от полигона. В 1947 году начались работы по строительству специальных сооружений для испытаний. Первоначально они велись силами узников ГУЛАГа, позже строительство было передано военным.

К осуществлению первого атомного взрыва готовились основательно, чтобы собрать максимум информации об эффективности нового оружия и последствиях его применения. На опытной площадке диаметром 10 километров, разбитой на сектора, были возведены здания, имитирующие жилые, фортификационные сооружения, расставлена боевая и гражданская техника, размещены более полутора тысяч животных, инженерные сооружения, измерительная и кино- фотоаппаратура.

После взрыва мощностью 22 килотонны в небо поднялся огромный ядерный гриб

29 августа в центре площадки на вершине 37-метровой башни взорвался заряд РДС-1 мощностью 22 килотонны, подняв в высоту огромный ядерный гриб. Наблюдать это зрелище могли не только военные и ученые, но и простые жители. После взрыва башня была уничтожена полностью, на ее месте образовалась воронка. Но основные повреждения вызвала ударная волна. На следующий день, 30 августа, на опытном поле участники испытаний увидели страшную картину: железнодорожный и шоссейный мосты искорежены и отброшены на 20—30 метров, вагоны и машины разбросаны по степи на расстоянии 50—80 метров от места установки, жилые дома полностью разрушены. Танки, на которых проверялась сила удара, лежали на боку со сбитыми башнями, пушки превратились в груду искореженного металла, сгорели десять «подопытных» автомашин «Победа».

После доклада об успешных испытаниях атомного оружия Сталин принял решение о награждении всех участников разработки. Руководитель проекта Игорь Курчатов получил звание Героя Социалистического труда, Сталинскую премию в размере миллион рублей, автомобиль ЗИС-110, дачу и особняк со всей обстановкой. Кроме того, Курчатов вместе с женой имел право бесплатно пользоваться любым видом транспорта на территории СССР. Такую же благодарность от руководства страны получил и академик Юлий Харитон.

Семипалатинский полигон известен не только как один из самых крупных в мире, но и тем, что на его огромной территории постоянно проживало местное население. Такого в мире не было больше нигде. А ведь из-за несовершенства первых ядерных зарядов из 64 килограммов урана в цепную реакцию входили около 700 граммов, остальная часть превращалась в радиоактивную пыль, оседавшую вокруг. Иногда жителей близлежащих сел предупреждали о предстоящих испытаниях. Рекомендовали оставаться на улице во время взрыва, чтобы не погибнуть под завалами, если их дома разрушатся. Многие жители, бывшие тогда детьми, вспоминают, что взрывы разбивали стекла в домах и во время испытаний чувствовались сильные толчки. Советские власти вовсе не беспокоились о состоянии здоровья местного населения и вреда для экологии. Более того, существовала даже версия, что людей, проживавших на территории полигона, сделали частью эксперимента, чтобы изучать воздействие радиации на человеческий организм.

Читайте также: «Атомные лучи оставили на стене отпечаток тела человека, но его самого мы так и не нашли»

Площадь самого полигона — 18 тысяч 500 квадратных километров. Общая площадь пострадавших территорий — 304 тысячи квадратных километров. Из-за взрывов возле Семипалатинска оказалось заражено в 16,5 раза больше земли, чем занимал сам полигон. 304 тысячи квадратных километров — это больше, чем площадь Италии.

Можно только гадать, что ждало бы нас сегодня, если бы в 1963 году ведущими ядерными державами не был подписан договор о запрещении ядерных испытаний в космическом, воздушном и водном пространстве. С этого времени все испытания проводились исключительно под землей. С 1949 по 1989 год в Семипалатинске произвели более 450 ядерных испытаний — наземных, воздушных, подземных. А общая мощность зарядов, взорванных на этом полигоне до 1963 года, в 2,5 тысячи раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Периодически случавшиеся неудачи приводили к распылению радиоактивных частиц и утечке радиоактивных газов в окружающую среду. Ядерные взрывы использовались не только для военных целей. С их помощью создавали подземные пустоты для нужд нефте- и газодобывающей промышленности, повышали отдачу истощавшихся месторождений полезных ископаемых, ликвидировали аварийные газовые и нефтяные фонтаны.

Читайте также: США успешно испытали первую управляемую атомную бомбу свободного падения

В 1994 году ядерное оружие было выведено с территории Казахстана. В 1995-м уничтожили последний ядерный заряд, хранившийся на Семипалатинском полигоне, а в 2000-м — последнюю штольню для испытаний.

С 1945 года и до настоящего времени США, по имеющимся данным, провели 1045 испытаний ядерного оружия, СССР — 715, Франция — 210, Британия и Китай — по 45, Индия и Пакистан — по 6, Северная Корея — 5. В общей сложности, за последние несколько десятилетий на планете прошли более двух тысяч ядерных испытаний. Как тут не вспомнить слова одного из создателей американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, который сказал после испытаний первой бомбы в США: «Мы сделали работу за дьявола?..»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о первых в Советском Союзе войсковых учениях в условиях реального ядерного взрыва. Очевидец тех событий Антон Варчук рассказал «ФАКТАМ» жуткие подробности случившегося.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter